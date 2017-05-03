请观看如何免费下载自动交易
DoubleMA Crossover EA - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 2046
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路的作者 — John Smith, MQL5 代码的作者 — barabashkakvn.
只交易以下交易品种:
- "AUDCAD"
- "AUDJPY"
- "AUDNZD"
- "AUDUSD"
- "CHFJPY"
- "EURAUD"
- "EURCAD"
- "EURCHF"
- "EURGBP"
- "EURJPY"
- "EURUSD"
- "GBPCHF"
- "GBPJPY"
- "GBPUSD"
- "NZDUSD"
- "USDCAD"
- "USDCHF"
- "USDJPY"
开启仓位的跟踪止损。两个指标的信号 (移动平均, MA). 指标的参数, 在输入参数中可以指定例如 "平均周期数", "水平偏移", "平滑类型" 以及 "价格类型"。所以，您可以使用大范围的参数测试该策略。EA 只在一天中的某个时间段中进行交易，它工作于每个分时，但是只使用索引为"Signal Candle"柱的指标值。
交易品种为 EURUSD, M5, 时间段从 2016.01.01 到 2017.02.28, 初始存款 3000:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17752
