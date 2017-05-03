 DoubleMA Crossover EA

思路的作者 — John Smith, MQL5 代码的作者 — barabashkakvn.

只交易以下交易品种:

开启仓位的跟踪止损。两个指标的信号 (移动平均, MA). 指标的参数, 在输入参数中可以指定例如 "平均周期数", "水平偏移", "平滑类型" 以及 "价格类型"。所以，您可以使用大范围的参数测试该策略。EA 只在一天中的某个时间段中进行交易，它工作于每个分时，但是只使用索引为"Signal Candle"柱的指标值。

交易品种为 EURUSD, M5, 时间段从 2016.01.01 到 2017.02.28, 初始存款 3000: