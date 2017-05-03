代码库部分
EA

DoubleMA Crossover EA - MetaTrader 5EA

思路的作者 — John SmithMQL5 代码的作者 — barabashkakvn

只交易以下交易品种:

  • "AUDCAD"
  • "AUDJPY"
  • "AUDNZD"
  • "AUDUSD"
  • "CHFJPY"
  • "EURAUD"
  • "EURCAD"
  • "EURCHF"
  • "EURGBP"
  • "EURJPY"
  • "EURUSD"
  • "GBPCHF"
  • "GBPJPY"
  • "GBPUSD"
  • "NZDUSD"
  • "USDCAD"
  • "USDCHF"
  • "USDJPY"

开启仓位的跟踪止损。两个指标的信号 (移动平均, MA). 指标的参数, 在输入参数中可以指定例如 "平均周期数", "水平偏移", "平滑类型" 以及 "价格类型"。所以，您可以使用大范围的参数测试该策略。EA 只在一天中的某个时间段中进行交易，它工作于每个分时，但是只使用索引为"Signal Candle"柱的指标值。

交易品种为 EURUSD, M5, 时间段从 2016.01.01 到 2017.02.28, 初始存款 3000:

 DoubleMA Crossover EA

