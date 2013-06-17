CodeBaseРазделы
Индикаторы

TrendChannel - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

nsi2000

Индикатор строит две трендовые линии для ближайших экстремумов цены.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 28.03.2008.

Рис.1 Индикатор TrendChannel

