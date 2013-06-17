Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
TrendChannel - индикатор для MetaTrader 5
- 5047
Реальный автор:
nsi2000
Индикатор строит две трендовые линии для ближайших экстремумов цены.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 28.03.2008.
Рис.1 Индикатор TrendChannel
