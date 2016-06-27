CodeBaseKategorien
Indikatoren

TrendChannel - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Wirklicher Autor:

nsi2000

Der Indikator zeichnet zwei Trendlinien der nächsten extremen Preise.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 28.03.2008.

Bild 1. Der Indikator TrendChannel

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1775

