TrendChannel - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2346
(31)
Autor real:

nsi2000

O indicador desenha duas linhas de tendência para os próximos extremos dos preços.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 28.03.2008.

Figura 1. Indicador TrendChannel

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1775

