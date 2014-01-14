Participe de nossa página de fãs
O indicador desenha duas linhas de tendência para os próximos extremos dos preços.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 28.03.2008.
Figura 1. Indicador TrendChannel
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1775
