ポケットに対して
インディケータ

SuperSR6_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
857
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むSuperSR6指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

指標を正しく操作するにはコンパイルされたSuperSR6.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　SuperSR6_HTF指標

図1　SuperSR6_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17742

