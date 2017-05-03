代码库部分
SuperSR6_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
在输入参数中带有时段选择选项的 SuperSR6 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 图表周期 (时段)

为了使指标能够正确运行，要把编译好的 SuperSR6.mq5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 目录下。

图1. SuperSR6_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17742

EMA EMA

两条移动平均的交叉。获利和止损水平是虚拟的。

Exp_ICHI_OSC Exp_ICHI_OSC

基于 ICHI_OSC 指标信号的交易系统。

StrangeIndicator StrangeIndicator

平滑的 StrangeIndicator 振荡指标，使用颜色来指示超买/超卖水平的突破和柱形图的方向。

Pinball machine(乒乓球机) Pinball machine(乒乓球机)

交易的方向是根据随机数生成器来选择的，止损和获利也是根据随机数生成器来选择的，根据可用保证金的风险百分比计算手数。代码包括了避免 "资金不足" 错误的保护。