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SuperSR6_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор SuperSR6 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора SuperSR6.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор SuperSR6_HTF
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