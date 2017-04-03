CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

SuperSR6_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1168
Rating:
(24)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator SuperSR6 mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)

Für die korrekte Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators SuperSR6.mq5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

in Abb.1. Der Indikator SuperSR6_HTF

in Abb.1. Der Indikator SuperSR6_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17742

EMA EMA

Die Kreuzung der zwei МА. Die Ebenen Take Profit und Stop Loss - sind virtuell.

Exp_ICHI_OSC Exp_ICHI_OSC

Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators ICHI_OSC gebaut wurde

StrangeIndicator StrangeIndicator

Der gleitende Oszillator StrangeIndicator mit der farbigen Indikationsmöglichkeit des Durchbruchs der Ebenen Überkauf und Uberverkauf oder der Bewegungsrichtung des Histogramms.

Pinball machine Pinball machine

Die Richtung des Handels aufgrund des Generators zufälligen Zahlen. Stop Loss und Take Profit — aufgrund des Generators zufälligen Zahlen. Die Berechnung des Lotes in Prozenten des Risikos von der Marge. Im Code wurde eine Versicherung vom Fehler "nicht genug Mittel zur Verfügung stehen" realisiert.