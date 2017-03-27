Pon "Me gusta" y sigue las noticias
SSL - indicador para MetaTrader 5
Autor real: Kalenzo
Es el indicador tendencial simple tipo NRTR que utiliza la ruptura del canal construido a base de las medias móviles del High y Low de la serie de precios.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».
Por primera vez, este indicador fue implementado en MQL4 y publicado en CodeBase 23.07.2008.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17711
