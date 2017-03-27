CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

SSL - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1185
Ranking:
(25)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
SSL.mq5 (13.96 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real: Kalenzo

Es el indicador tendencial simple tipo NRTR que utiliza la ruptura del canal construido a base de las medias móviles del High y Low de la serie de precios.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».

Por primera vez, este indicador fue implementado en MQL4 y publicado en CodeBase 23.07.2008.

Fig. 1. Indicador SSL

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17711

ColorXMFI_Histogram_HTF ColorXMFI_Histogram_HTF

El indicador ColorXMFI_Histogram permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

ColorXRSI_Histogram_HTF ColorXRSI_Histogram_HTF

El indicador ColorXRSI_Histogram permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_ICHI_OSC Exp_ICHI_OSC

Sistema de trading a base de las señales del indicador ICHI_OSC

DMA (general) DMA (general)

DMA, o las medias móviles desplazadas (versión base).