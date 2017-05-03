请观看如何免费下载自动交易
真实作者: Kalenzo
一个 NRTR 类型的简单趋势指标，它使用了根据最高价和最低价序列的移动平均构成通道的突破。
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的使用已经在文章 "不使用额外的缓冲区为中间计算价格序列的平均" 中详细描述过。
本指标最初是使用 MQL4 编写并且在2008年7月23日发布于代码库中。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17711
ColorXMFI_Histogram_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 ColorXMFI_Histogram 指标。ColorXRSI_Histogram_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 ColorXRSI_Histogram 指标。
Exp_ICHI_OSC
基于 ICHI_OSC 指标信号的交易系统。EMA
两条移动平均的交叉。获利和止损水平是虚拟的。