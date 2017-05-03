代码库部分
SSL - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
SSL.mq5 (13.96 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者: Kalenzo

一个 NRTR 类型的简单趋势指标，它使用了根据最高价和最低价序列的移动平均构成通道的突破。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的使用已经在文章 "不使用额外的缓冲区为中间计算价格序列的平均" 中详细描述过。

本指标最初是使用 MQL4 编写并且在2008年7月23日发布于代码库中。

图1. SSL 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17711

