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Индикаторы

SSL - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2600
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
SSL.mq5 (13.96 KB) просмотр
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Реальный автор: Kalenzo

Простой трендовый индикатор NRTR типа с использованием пробоя канала, построенного на мувингах от High и Low ценового ряда.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 23.07.2008.

Рис.1. Индикатор SSL

ColorXMFI_Histogram_HTF ColorXMFI_Histogram_HTF

Индикатор ColorXMFI_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorXRSI_Histogram_HTF ColorXRSI_Histogram_HTF

Индикатор ColorXRSI_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_ICHI_OSC Exp_ICHI_OSC

Торговая система, построенная на сигналах индикатора ICHI_OSC

SuperSR6_HTF SuperSR6_HTF

Индикатор SuperSR6 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.