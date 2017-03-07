Реальный автор: Kalenzo

Простой трендовый индикатор NRTR типа с использованием пробоя канала, построенного на мувингах от High и Low ценового ряда.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 23.07.2008.