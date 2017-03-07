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SSL - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Kalenzo
Простой трендовый индикатор NRTR типа с использованием пробоя канала, построенного на мувингах от High и Low ценового ряда.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 23.07.2008.
Индикатор ColorXMFI_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorXRSI_Histogram_HTF
Индикатор ColorXRSI_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Торговая система, построенная на сигналах индикатора ICHI_OSCSuperSR6_HTF
Индикатор SuperSR6 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.