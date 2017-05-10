無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
SSL - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 956
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者： Kalenzo
高値シリーズと安値シリーズの移動平均に基づいて描かれたチャンネルのブレークアウトを使用するNRTRタイプのシンプルなトレンド指標です。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの操作の詳細は「追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化」で説明されています。
この指標は初めにMQL4で実装され2008年7月23日にコードベースで公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17711
ColorXMFI_Histogram_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorXMFI_Histogram指標です。ColorXRSI_Histogram_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorXRSI_Histogram指標です。
Exp_ICHI_OSC
ICHI_OSC指標のシグナルに基づいた取引システムです。EMA
2つの移動平均の交差です。決済逆指値と決済指値は仮想です。