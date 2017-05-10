コードベースセクション
インディケータ

SSL - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
956
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
SSL.mq5 (13.96 KB) ビュー
実際の著者： Kalenzo

高値シリーズと安値シリーズの移動平均に基づいて描かれたチャンネルのブレークアウトを使用するNRTRタイプのシンプルなトレンド指標です。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの操作の詳細は「追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化」で説明されています。

この指標は初めにMQL4で実装され2008年7月23日にコードベースで公開されました。

図1　SSL指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17711

ColorXMFI_Histogram_HTF ColorXMFI_Histogram_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorXMFI_Histogram指標です。

ColorXRSI_Histogram_HTF ColorXRSI_Histogram_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorXRSI_Histogram指標です。

Exp_ICHI_OSC Exp_ICHI_OSC

ICHI_OSC指標のシグナルに基づいた取引システムです。

EMA EMA

2つの移動平均の交差です。決済逆指値と決済指値は仮想です。