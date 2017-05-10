実際の著者： Kalenzo

高値シリーズと安値シリーズの移動平均に基づいて描かれたチャンネルのブレークアウトを使用するNRTRタイプのシンプルなトレンド指標です。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの操作の詳細は「追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化」で説明されています。

この指標は初めにMQL4で実装され2008年7月23日にコードベースで公開されました。