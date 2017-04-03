und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der echte Autor: Kalenzo
Der einfache Trendindikator NRTR des Typs unter Verwundung des Kanal-Durchbruchs, der aufgrund der Movings von High und Low der Preisen-Reihe gebaut ist.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in CodeBase 23.07.2008 veröffentlicht.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17711
