CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

SSL - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1180
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
SSL.mq5 (13.96 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor: Kalenzo

Der einfache Trendindikator NRTR des Typs unter Verwundung des Kanal-Durchbruchs, der aufgrund der Movings von High und Low der Preisen-Reihe gebaut ist.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in CodeBase 23.07.2008 veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator SSL

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17711

ColorXMFI_Histogram_HTF ColorXMFI_Histogram_HTF

Der Indikator ColorXMFI_Histogram mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

ColorXRSI_Histogram_HTF ColorXRSI_Histogram_HTF

Der Indikator ColorXRSI_Histogram mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Exp_ICHI_OSC Exp_ICHI_OSC

Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators ICHI_OSC gebaut wurde

EMA EMA

Die Kreuzung der zwei МА. Die Ebenen Take Profit und Stop Loss - sind virtuell.