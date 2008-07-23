CodeBaseРазделы
Индикаторы

SSL - индикатор для MetaTrader 4

Просмотров:
6159
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор SSl.

Параметры:

extern int Lb=10;


SSL

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8275

