SSL - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) visualização
SSL.mq5 (13.96 KB) visualização
Autor real: Kalenzo

Indicador de tenência NRTR simples com uso de rompimento de canal e baseado nas médias móveis a partir de HIGH e LOW.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase a 23.07.2008.

Fig.1. Indicador SSL

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17711

