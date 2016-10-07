シンプルなヘッジパネル

パネルは手動取引のために設計されており、複数の銘柄のポジションを開けたり決済したりできます。銘柄、数量、ポジションの方向などの最低限必要なパラメータが含まれています。パネルを使用する際は、次の点に注意してください。

気配値表示で利用可能なすべての銘柄で動作するので、どちらの銘柄チャートにパネルを取り付けるかは問題ではありません。パネルボックス*のデフォルト値は「Select（選択する）」、すなわち、銘柄は選択されていません。

ポジションは、銘柄が選択されている場合にのみ開かれ/決済されます。ポジションを開く/決済するためのボタンが押された場合、銘柄が 「Select」に等しいボックスは無視されます。

銘柄を変更すると、ロットパラメータは自動的に再計算され、選択された銘柄のロット値の最小値と最大値だけでなく、デフォルト値と最小変化ステップ（いずれも最小のロットの10倍の大きさ）が設定されます。

数量と注文方向のフィールドは注文を 出す 場合にのみ必要です。

決済は以下の原理に従って実装されています。選択された銘柄のポジションが存在する場合には決済します。つまり、指定された数量と方向には関係なく、ポジションが全体的に決済されます。



* ここでボックスとは1ポジションを開くための銘柄、数量と方向のフィールドを含むオブジェクトを意味します。代わりに、パネルはポジションを開くまた決済するためのボックスとボタンの指定した数で構成されています。



パラメータ：

Boxes - パネルでのボックスの数。換言すれば、開かれる/決済されるポジションの銘柄の数です。許容範囲は1~5です。他の値を使用すると、パネルは2つのボックスで動作します。

設定：

アーカイブは、パネルのファイルが含まれているSimpleHedgePanelという名前のフォルダです。termina_data_older\MQL5\Expertsで解凍し、作成されたフォルダ（SimpleHedgePanel）を開いてコンパイルします。

ヒント：