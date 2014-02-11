本面板是为手动交易涉及的，允许你在多个交易对象上开平仓。仅包含最少的参数，诸如交易对象，交易量和头寸方向。使用本面板时请注意：

你将该面板附加在哪个交易对象的图表上并不重要，因为它可以在Market Watch窗口中的所有交易对象上运行。面板盒中 * 的默认值是“Select”，例如，交易对象未选中。

头寸仅当交易对象被选中时才能开/平仓。当你按下开/平仓按钮时，交易对象值为 "Select" 的盒子将被忽略。

当你改变交易对象时，交易量参数将会自动重算：选中交易对象的最大和最小交易量值，以及默认值和最小变化步长（都是最小允许交易量的10倍）将被设置。

交易量和订单方向 仅当开仓 是才需要。

根据以下规则执行平仓：如果在选中的交易对象上有未平仓订单，则平仓。也就是说特定的交易量和方向并不重要 - 整个头寸将被平仓。



* 盒子这里代表包含交易对象，交易量和开仓方向字段的对象。反过来，面板是由指定数量的盒子和开平仓按钮组成的。



参数：

Boxes - 面板中的盒子数量。换句话说，要开平仓的交易对象的数量。可以从1到5。若是其他值，面板将运行于2个交易对象。

设置：

名为SimpleHedgePanel的文档中包含了面板的文件。解压到termina_data_older\MQL5\Experts下，打开你创建的文件（SimpleHedgePanel）并编译。

提示：