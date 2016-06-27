und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Simple Hedge Panel - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1881
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Das Panel ist konzipiert für den manuellen Handel und ermöglicht das Öffnen und Schließen von Positionen mehrerer Symbole. Er verlangt nur die minimal erforderlichen Parameter, wie zum Beispiel Symbole, Volumina und Richtungen der Positionen. Beachten Sie das Folgende, wenn Sie mit dem Panel arbeiten:
- Das Symbol des Charts, auf dem das Panel gestartet wurde, spielt keine Rolle, er arbeitet mit allen Symbolen im Market Watch. Der Standardwert in den Panel-Boxen* ist "Select", d.h., dass kein Symbol ausgewählt wurde.
- Positionen werden nur geöffnet / geschlossen, wenn das(die) Symbol(e) ausgewählt wurde(n). Boxen mit dem Symbol-Wert gleich "Select" werden ignoriert, wenn Sie die Tasten Position öffnen / schließen drücken.
- Wenn Sie das Symbol ändern, wird die Lotgröße automatisch neu berechnet: die minimale und maximale Lotgröße des ausgewählten Symbols, sowie der Standardwert und die minimale Schrittweite (beide sind zehn mal die Größe des minimalen Lotgröße)
- Die Felder für Volumen und Positionsrichtung sind Pflichtfelder nur zum Öffnen von Positionen!
- Das Schließen ist wie folgt implementiert: Gibt es eine Position mit dem Symbol, dann schließt er diese. Das heißt, das Volumen und die Richtung spielen keine Rolle - es wird die ganze Position geschlossen.
* Box ist hier ein Objekt mit den Feldern für das Symbols, das Volumen und die Richtung zum Öffnen einer Position. Weiters besteht das Panel aus einer bestimmten Anzahl von Boxen mit Schaltern für das Öffnen und Schließen von Positionen.
Parameter:
Boxes - Anzahl der Boxen im Panel. Anders ausgedrückt, es ist die Anzahl der Symbole, für die Positionen eröffnet / geschlossen werden Kann variieren von 1 bis 5. Bei anderen Werten arbeitet das Panel mit zwei Boxen.
Einstellungen:
Ein Archiv ist ein Ordner namens SimpleHedgePanel, der die Dateien des Panels enthält. Entpacken Sie es in termina_data_older\MQL5\Experts, öffnen Sie den Ordner, den Sie erstellt haben (SimpleHedgePanel), und kompilieren Sie es.
Tipps:
- Wenn Sie eine Position teilweise schließen wollen, eröffnen Sie eine neue Position in die Gegenrichtung, so wird ein Teil der Position geschlossen.
- Wenn Sie zum Beispiel von 4 Symbolen offene Positionen haben, Sie möchten aber nur die Positionen von zweien schließen, dann verwenden Sie "Select" der Boxen von den Symbolen, die offen bleiben sollen - solche Positionen werden nicht geschlossen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1771
Der DeMark Oszillator mit einer Möglichkeit einen festen Zeitrahmen für die Berechnung des Indikators in der Eingabeparameter zu bestimmen.PinBar
Ein Indikator für "Pin-Bars", zu verwenden als Indikator in einem Expert Advisor. Er zeigt die musterbestimmten Levels für Eröffnungspreis und Stopp-Loss.
Ein Expert Advisor basierend auf zwei Indikatoren - Renko Liniendurchbruch und dem RSI. Er handelt mit Stopp-Order.RoundLevels
Der Indikator RoundLevels zeichnet die zwei nächsten "runden" Linien über und unter dem aktuellen Preis