Simple Hedge Panel

Das Panel ist konzipiert für den manuellen Handel und ermöglicht das Öffnen und Schließen von Positionen mehrerer Symbole. Er verlangt nur die minimal erforderlichen Parameter, wie zum Beispiel Symbole, Volumina und Richtungen der Positionen. Beachten Sie das Folgende, wenn Sie mit dem Panel arbeiten:

Das Symbol des Charts, auf dem das Panel gestartet wurde, spielt keine Rolle, er arbeitet mit allen Symbolen im Market Watch. Der Standardwert in den Panel-Boxen* ist "Select", d.h., dass kein Symbol ausgewählt wurde.

Positionen werden nur geöffnet / geschlossen, wenn das(die) Symbol(e) ausgewählt wurde(n). Boxen mit dem Symbol-Wert gleich "Select" werden ignoriert, wenn Sie die Tasten Position öffnen / schließen drücken.

Wenn Sie das Symbol ändern, wird die Lotgröße automatisch neu berechnet: die minimale und maximale Lotgröße des ausgewählten Symbols, sowie der Standardwert und die minimale Schrittweite (beide sind zehn mal die Größe des minimalen Lotgröße)

Die Felder für Volumen und Positionsrichtung sind Pflichtfelder nur zum Öffnen von Positionen!

Das Schließen ist wie folgt implementiert: Gibt es eine Position mit dem Symbol, dann schließt er diese. Das heißt, das Volumen und die Richtung spielen keine Rolle - es wird die ganze Position geschlossen.



* Box ist hier ein Objekt mit den Feldern für das Symbols, das Volumen und die Richtung zum Öffnen einer Position. Weiters besteht das Panel aus einer bestimmten Anzahl von Boxen mit Schaltern für das Öffnen und Schließen von Positionen.



Parameter:

Boxes - Anzahl der Boxen im Panel. Anders ausgedrückt, es ist die Anzahl der Symbole, für die Positionen eröffnet / geschlossen werden Kann variieren von 1 bis 5. Bei anderen Werten arbeitet das Panel mit zwei Boxen.

Einstellungen:

Ein Archiv ist ein Ordner namens SimpleHedgePanel, der die Dateien des Panels enthält. Entpacken Sie es in termina_data_older\MQL5\Experts, öffnen Sie den Ordner, den Sie erstellt haben (SimpleHedgePanel), und kompilieren Sie es.

Tipps: