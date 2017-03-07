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Exp_IBS_RSI_CCI_v4_X2 - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
3061
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_IBS_RSI_CCI_v4_X2.mq5 (21.86 KB) просмотр
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (178.46 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
IBS_RSI_CCI_v4.mq5 (18.33 KB) просмотр
IBS_RSI_CCI_v4_HTF.mq5 (21.75 KB) просмотр
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Трендовая торговая система Exp_IBS_RSI_CCI_v4_X2 построена на основе сигналов двух индикаторов IBS_RSI_CCI_v4. По первому индикатору определяется направление медленного тренда по положению основной и сигнальной линий, а по второму индикатору — момент совершения сделки, когда происходит пересечение или касание линий. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае соблюдения двух условий:

  1. Сигналы быстрого и медленного трендов совпадают;
  2. Произошла смена направления быстрого тренда.

Входные параметры эксперта

//+-------------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора эксперта           |
//+-------------------------------------------------+
input string Trade="Управление торговлей";    //+============== УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ ==============+  
input double MM=0.1;               //Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке
input MarginMode MMMode=LOT;      //способ определения размера лота
input uint    StopLoss_=1000;      //стоплосс в пунктах
input uint    TakeProfit_=2000;    //тейкпрофит в пунктах
input string MustTrade="Разрешения торговли";    //+============== РАЗРЕШЕНИЯ ТОРГОВЛИ ==============+  
input int    Deviation_=10;       //макс. отклонение цены в пунктах
input bool   BuyPosOpen=true;     //Разрешение для входа в лонг
input bool   SellPosOpen=true;    //Разрешение для входа в шорт
//+-------------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора фильтра            |
//+-------------------------------------------------+
input string Filter="ПАРАМЕТРЫ МЕДЛЕННОГО ТРЕНДА";    //+============== ПАРАМЕТРЫ ТРЕНДА ==============+  
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H8;  //1 Период графика для тренда
//---- параметры средней линии
input uint      IBSPeriod=5;
input  ENUM_MA_METHOD   MAType=MODE_SMA;
//---- Параметры RSI
input uint   RSIPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   RSIPrice=PRICE_CLOSE;
//---- Параметры CCI
input uint   CCIPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   CCIPrice=PRICE_MEDIAN;

input int      porog=50; //порог
//---- параметр фильтра линии VKWB 
input  ENUM_MA_METHOD   MAType_VKWB=MODE_SMA;     
input int      RangePeriod_VKWB  = 25;
input int      SmoothPeriod_VKWB =  3;
//----
input uint SignalBar=1; //номер бара для получения сигнала входа
input bool   BuyPosClose=true;     //Разрешение для выхода из лонгов по тренду
input bool   SellPosClose=true;    //Разрешение для выхода из шортов по тренду
//+-------------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора входа              |
//+-------------------------------------------------+
input string Input="ПАРАМЕТРЫ ВХОДА";       //+=============== ПАРАМЕТРЫ ВХОДА ===============+  
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_H1;  //2 Период графика для входа 
//---- параметры средней линии
input uint      IBSPeriod_=5;
input  ENUM_MA_METHOD   MAType_=MODE_SMA;
//---- Параметры RSI
input uint   RSIPeriod_=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   RSIPrice_=PRICE_CLOSE;
//---- Параметры CCI
input uint   CCIPeriod_=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   CCIPrice_=PRICE_MEDIAN;

input int      porog_=50; //порог
//---- параметр фильтра линии VKWB 
input  ENUM_MA_METHOD   MAType_VKWB_=MODE_SMA;     
input int      RangePeriod_VKWB_  = 25;
input int      SmoothPeriod_VKWB_ =  3;
//----
input uint SignalBar_=1;//номер бара для получения сигнала входа
input bool   BuyPosClose_=false;     //Разрешение для выхода из лонгов по сигналу
input bool   SellPosClose_=false;    //Разрешение для выхода из шортов по сигналу
//+-------------------------------------------------+

Строковые переменные с текстом в коде входных параметров предназначены только для лучшего визуального отображения окна входных параметров эксперта.

Индикаторы IBS_RSI_CCI_v4_HTF в эксперте предназначены только для более удобной визуализации трендов в тестере стратегий, и в других режимах работы они не работают.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов IBS_RSI_CCI_v4.ex5 и IBS_RSI_CCI_v4_HTF.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на USDCHF, медленный тренд на H8, вход по быстрому тренду по H1:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

CDir (MT5) - класс для получения оглавления каталога CDir (MT5) - класс для получения оглавления каталога

Класс CDir предназначен для получения сведений о файлах и папках вне "песочницы" MQL5 подобно команде MS-DOS Dir. Задействован вызов системных DLL, поэтому следует разрешить их использование.

ColorXCCI_Histogram_HTF ColorXCCI_Histogram_HTF

Индикатор ColorXCCI_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Steve Cartwright Trader Camel CCI MACD Steve Cartwright Trader Camel CCI MACD

Используются две МA, одна MACD и одна CCI. OnTradeTransaction используется для получения времени открытия позиции.

RSI trader v0.15 RSI trader v0.15

Усреднение значений (RSI) при помощи MovingAverages.mqh. Два индикатора MA.