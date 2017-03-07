Трендовая торговая система Exp_IBS_RSI_CCI_v4_X2 построена на основе сигналов двух индикаторов IBS_RSI_CCI_v4. По первому индикатору определяется направление медленного тренда по положению основной и сигнальной линий, а по второму индикатору — момент совершения сделки, когда происходит пересечение или касание линий. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае соблюдения двух условий:

Сигналы быстрого и медленного трендов совпадают; Произошла смена направления быстрого тренда.

Входные параметры эксперта







input string Trade= "Управление торговлей" ;

input double MM= 0.1 ;

input MarginMode MMMode=LOT;

input uint StopLoss_= 1000 ;

input uint TakeProfit_= 2000 ;

input string MustTrade= "Разрешения торговли" ;

input int Deviation_= 10 ;

input bool BuyPosOpen= true ;

input bool SellPosOpen= true ;







input string Filter= "ПАРАМЕТРЫ МЕДЛЕННОГО ТРЕНДА" ;

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H8 ;



input uint IBSPeriod= 5 ;

input ENUM_MA_METHOD MAType= MODE_SMA ;



input uint RSIPeriod= 14 ;

input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice= PRICE_CLOSE ;



input uint CCIPeriod= 14 ;

input ENUM_APPLIED_PRICE CCIPrice= PRICE_MEDIAN ;



input int porog= 50 ;



input ENUM_MA_METHOD MAType_VKWB= MODE_SMA ;

input int RangePeriod_VKWB = 25 ;

input int SmoothPeriod_VKWB = 3 ;



input uint SignalBar= 1 ;

input bool BuyPosClose= true ;

input bool SellPosClose= true ;







input string Input= "ПАРАМЕТРЫ ВХОДА" ;

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_= PERIOD_H1 ;



input uint IBSPeriod_= 5 ;

input ENUM_MA_METHOD MAType_= MODE_SMA ;



input uint RSIPeriod_= 14 ;

input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice_= PRICE_CLOSE ;



input uint CCIPeriod_= 14 ;

input ENUM_APPLIED_PRICE CCIPrice_= PRICE_MEDIAN ;



input int porog_= 50 ;



input ENUM_MA_METHOD MAType_VKWB_= MODE_SMA ;

input int RangePeriod_VKWB_ = 25 ;

input int SmoothPeriod_VKWB_ = 3 ;



input uint SignalBar_= 1 ;

input bool BuyPosClose_= false ;

input bool SellPosClose_= false ;



Строковые переменные с текстом в коде входных параметров предназначены только для лучшего визуального отображения окна входных параметров эксперта.

Индикаторы IBS_RSI_CCI_v4_HTF в эксперте предназначены только для более удобной визуализации трендов в тестере стратегий, и в других режимах работы они не работают.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов IBS_RSI_CCI_v4.ex5 и IBS_RSI_CCI_v4_HTF.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на USDCHF, медленный тренд на H8, вход по быстрому тренду по H1:





Рис. 2. График результатов тестирования