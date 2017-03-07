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Exp_IBS_RSI_CCI_v4_X2 - эксперт для MetaTrader 5
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Трендовая торговая система Exp_IBS_RSI_CCI_v4_X2 построена на основе сигналов двух индикаторов IBS_RSI_CCI_v4. По первому индикатору определяется направление медленного тренда по положению основной и сигнальной линий, а по второму индикатору — момент совершения сделки, когда происходит пересечение или касание линий. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае соблюдения двух условий:
- Сигналы быстрого и медленного трендов совпадают;
- Произошла смена направления быстрого тренда.
Входные параметры эксперта
//+-------------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора эксперта |
//+-------------------------------------------------+
input string Trade="Управление торговлей"; //+============== УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ ==============+
input double MM=0.1; //Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке
input MarginMode MMMode=LOT; //способ определения размера лота
input uint StopLoss_=1000; //стоплосс в пунктах
input uint TakeProfit_=2000; //тейкпрофит в пунктах
input string MustTrade="Разрешения торговли"; //+============== РАЗРЕШЕНИЯ ТОРГОВЛИ ==============+
input int Deviation_=10; //макс. отклонение цены в пунктах
input bool BuyPosOpen=true; //Разрешение для входа в лонг
input bool SellPosOpen=true; //Разрешение для входа в шорт
//+-------------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора фильтра |
//+-------------------------------------------------+
input string Filter="ПАРАМЕТРЫ МЕДЛЕННОГО ТРЕНДА"; //+============== ПАРАМЕТРЫ ТРЕНДА ==============+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H8; //1 Период графика для тренда
//---- параметры средней линии
input uint IBSPeriod=5;
input ENUM_MA_METHOD MAType=MODE_SMA;
//---- Параметры RSI
input uint RSIPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice=PRICE_CLOSE;
//---- Параметры CCI
input uint CCIPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE CCIPrice=PRICE_MEDIAN;
input int porog=50; //порог
//---- параметр фильтра линии VKWB
input ENUM_MA_METHOD MAType_VKWB=MODE_SMA;
input int RangePeriod_VKWB = 25;
input int SmoothPeriod_VKWB = 3;
//----
input uint SignalBar=1; //номер бара для получения сигнала входа
input bool BuyPosClose=true; //Разрешение для выхода из лонгов по тренду
input bool SellPosClose=true; //Разрешение для выхода из шортов по тренду
//+-------------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора входа |
//+-------------------------------------------------+
input string Input="ПАРАМЕТРЫ ВХОДА"; //+=============== ПАРАМЕТРЫ ВХОДА ===============+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_H1; //2 Период графика для входа
//---- параметры средней линии
input uint IBSPeriod_=5;
input ENUM_MA_METHOD MAType_=MODE_SMA;
//---- Параметры RSI
input uint RSIPeriod_=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice_=PRICE_CLOSE;
//---- Параметры CCI
input uint CCIPeriod_=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE CCIPrice_=PRICE_MEDIAN;
input int porog_=50; //порог
//---- параметр фильтра линии VKWB
input ENUM_MA_METHOD MAType_VKWB_=MODE_SMA;
input int RangePeriod_VKWB_ = 25;
input int SmoothPeriod_VKWB_ = 3;
//----
input uint SignalBar_=1;//номер бара для получения сигнала входа
input bool BuyPosClose_=false; //Разрешение для выхода из лонгов по сигналу
input bool SellPosClose_=false; //Разрешение для выхода из шортов по сигналу
//+-------------------------------------------------+
Строковые переменные с текстом в коде входных параметров предназначены только для лучшего визуального отображения окна входных параметров эксперта.
Индикаторы IBS_RSI_CCI_v4_HTF в эксперте предназначены только для более удобной визуализации трендов в тестере стратегий, и в других режимах работы они не работают.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов IBS_RSI_CCI_v4.ex5 и IBS_RSI_CCI_v4_HTF.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на USDCHF, медленный тренд на H8, вход по быстрому тренду по H1:
Рис. 2. График результатов тестирования
Класс CDir предназначен для получения сведений о файлах и папках вне "песочницы" MQL5 подобно команде MS-DOS Dir. Задействован вызов системных DLL, поэтому следует разрешить их использование.ColorXCCI_Histogram_HTF
Индикатор ColorXCCI_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Используются две МA, одна MACD и одна CCI. OnTradeTransaction используется для получения времени открытия позиции.RSI trader v0.15
Усреднение значений (RSI) при помощи MovingAverages.mqh. Два индикатора MA.