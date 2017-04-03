und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Das Trends-Handelssystem Exp_IBS_RSI_CCI_v4 wurde aufgrund der Signalen der zwei Indikatoren IBS_RSI_CCI_v4 gebaut. Nach dem ersten Indikator wird die Richtung des langsamen Trends nach dem Standpunkt der Haupt- und Signallinien bestimmt, und nach dem zweiten Indikator — der Moment des Abschließen des Trades, wenn die Kreuzung oder die Berührung der Linien geschieht. Das Signal für das Abschließen eines Trades wird im Moment der Schließung eines Bars gebildet, wenn zwei Bedienungen erfüllt werden:
- Die Signalen des schnellen und langsamen Trends übereinstimmen;
- Es ist der Wechsel der Richtung des schnellen Trends stattgefunden.
Eingangsparameter des Experten
//+-------------------------------------------------+ //| Eingangsparameter des Indikators des Experten | //+-------------------------------------------------+ input string Trade="Die Steuerung des Handels"; //+============== Die Steuerung des Handels ==============+ input double MM=0.1; //Der Teil der Finanzressourcen vom Deposit im Trade input MarginMode MMMode=LOT; //die Bestimmungsart der Lotsgröße input uint StopLoss_=1000; //StopLoss in Punkten input uint TakeProfit_=2000; //TakeProfit in Punkten input string MustTrade="Die Genehmigung des Handels "; //+============== Die Genehmigung des Handels ==============+ input int Deviation_=10; //макс. die Abweichung des Preises in Punkten input bool BuyPosOpen=true; //Die Genehmigung für den Eintritt in Long input bool SellPosOpen=true; //Die Genehmigung für den Eintritt in Short //+-------------------------------------------------+ //| Eingangsparameter des Indikators des Filters | //+-------------------------------------------------+ input string Filter="Die Parameter des langsamen Trends"; //+============== Die Parameter des Trends ==============+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H8; //1 Die Periode des Trendscharts //---- Die Parameter der mittleren Linie input uint IBSPeriod=5; input ENUM_MA_METHOD MAType=MODE_SMA; //---- Die Parameter RSI input uint RSIPeriod=14; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice=PRICE_CLOSE; //---- Die Parameter CCI input uint CCIPeriod=14; input ENUM_APPLIED_PRICE CCIPrice=PRICE_MEDIAN; input int porog=50; //порог //---- Die Parameter der Filter-Linie VKWB input ENUM_MA_METHOD MAType_VKWB=MODE_SMA; input int RangePeriod_VKWB = 25; input int SmoothPeriod_VKWB = 3; //---- input uint SignalBar=1; //Die Nummer der Bar für die Erhaltung des Eintritts-Signals input bool BuyPosClose=true; //Die Genehmigung für das Verlassen der Longs über dem Trend input bool SellPosClose=true; //Die Genehmigung für das Verlassen der Shorts über dem Trend //+-------------------------------------------------+ //| Die Eingangsparameter des Eintrittsindikators | //+-------------------------------------------------+ input string Input="Die Parameter des Eintritts"; //+=============== Die Parameter des Eintritts ===============+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_H1; //2 Die Periode des Charts für den Eintritt //---- Die Parameter der mittleren Linie input uint IBSPeriod_=5; input ENUM_MA_METHOD MAType_=MODE_SMA; //---- Die Parameter RSI input uint RSIPeriod_=14; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice_=PRICE_CLOSE; //---- Die Parameter CCI input uint CCIPeriod_=14; input ENUM_APPLIED_PRICE CCIPrice_=PRICE_MEDIAN; input int porog_=50; //порог //---- Die Parameter der Filter-Linie VKWB input ENUM_MA_METHOD MAType_VKWB_=MODE_SMA; input int RangePeriod_VKWB_ = 25; input int SmoothPeriod_VKWB_ = 3; //---- input uint SignalBar_=1;//Die Nummer der Bar für die Erhaltung des Eintritts-Signals input bool BuyPosClose_=false; //Die Genehmigung für das Verlassen der Longs über dem Signal input bool SellPosClose_=false; //Die Genehmigung für das Verlassen der Shorts über dem Signal //+-------------------------------------------------+
Die Zeile-Variablen mit einem Text im Code der Eingangs-Parameter sind nur für die bessere visuelle Darstellung des Fensters der Eingangs-Parameter des Experten vorgesehen.
Die Indikatoren IBS_RSI_CCI_v4_HTF im Experten sind nur für die bequemere Visualisierung der Trends im Tester der Strategien vorgesehen, und in anderen Modus arbeiten sie nicht.
Für die korrekte Arbeit des generierten Experten müssen die kompilierten Dateien der Indikatoren IBS_RSI_CCI_v4.ex5 und IBS_RSI_CCI_v4_HTF.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.
Es soll auch berücksichtigen, dass die Datei der Bibliothek TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Experten bei diesen Brokern vorgesehen ist, die nicht nullwertigen Spread anbieten und bieten die Möglichkeit der Setzung Stop Loss und Take Profit zugleich mit der Eröffnung einer Position an. Andere Variante dieser Bibliothek kann man durch den Link Trade Algorithmus runterladen.
Bei Testen, die unten aufgebracht sind, wurden die Eingangsparameter des Experten standardmäßig verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in Testen nicht verwendet.
in Abb. 1. Die Beispiele der Trades am Chart
Die Testergebnisse von 2015 am USDCHF, der langsame Trend auf H8, der Eintritt nach dem schnellen Trend über H1:
in Abb. 2. Das Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17692
