Das Trends-Handelssystem Exp_IBS_RSI_CCI_v4 wurde aufgrund der Signalen der zwei Indikatoren IBS_RSI_CCI_v4 gebaut. Nach dem ersten Indikator wird die Richtung des langsamen Trends nach dem Standpunkt der Haupt- und Signallinien bestimmt, und nach dem zweiten Indikator — der Moment des Abschließen des Trades, wenn die Kreuzung oder die Berührung der Linien geschieht. Das Signal für das Abschließen eines Trades wird im Moment der Schließung eines Bars gebildet, wenn zwei Bedienungen erfüllt werden:

Die Signalen des schnellen und langsamen Trends übereinstimmen; Es ist der Wechsel der Richtung des schnellen Trends stattgefunden.

Eingangsparameter des Experten

input string Trade= "Die Steuerung des Handels" ; input double MM= 0.1 ; input MarginMode MMMode=LOT; input uint StopLoss_= 1000 ; input uint TakeProfit_= 2000 ; input string MustTrade= "Die Genehmigung des Handels " ; input int Deviation_= 10 ; input bool BuyPosOpen= true ; input bool SellPosOpen= true ; input string Filter= "Die Parameter des langsamen Trends" ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H8 ; input uint IBSPeriod= 5 ; input ENUM_MA_METHOD MAType= MODE_SMA ; input uint RSIPeriod= 14 ; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice= PRICE_CLOSE ; input uint CCIPeriod= 14 ; input ENUM_APPLIED_PRICE CCIPrice= PRICE_MEDIAN ; input int porog= 50 ; input ENUM_MA_METHOD MAType_VKWB= MODE_SMA ; input int RangePeriod_VKWB = 25 ; input int SmoothPeriod_VKWB = 3 ; input uint SignalBar= 1 ; input bool BuyPosClose= true ; input bool SellPosClose= true ; input string Input= "Die Parameter des Eintritts" ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_= PERIOD_H1 ; input uint IBSPeriod_= 5 ; input ENUM_MA_METHOD MAType_= MODE_SMA ; input uint RSIPeriod_= 14 ; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice_= PRICE_CLOSE ; input uint CCIPeriod_= 14 ; input ENUM_APPLIED_PRICE CCIPrice_= PRICE_MEDIAN ; input int porog_= 50 ; input ENUM_MA_METHOD MAType_VKWB_= MODE_SMA ; input int RangePeriod_VKWB_ = 25 ; input int SmoothPeriod_VKWB_ = 3 ; input uint SignalBar_= 1 ; input bool BuyPosClose_= false ; input bool SellPosClose_= false ;

Die Zeile-Variablen mit einem Text im Code der Eingangs-Parameter sind nur für die bessere visuelle Darstellung des Fensters der Eingangs-Parameter des Experten vorgesehen.

Die Indikatoren IBS_RSI_CCI_v4_HTF im Experten sind nur für die bequemere Visualisierung der Trends im Tester der Strategien vorgesehen, und in anderen Modus arbeiten sie nicht.

Für die korrekte Arbeit des generierten Experten müssen die kompilierten Dateien der Indikatoren IBS_RSI_CCI_v4.ex5 und IBS_RSI_CCI_v4_HTF.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

Es soll auch berücksichtigen, dass die Datei der Bibliothek TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Experten bei diesen Brokern vorgesehen ist, die nicht nullwertigen Spread anbieten und bieten die Möglichkeit der Setzung Stop Loss und Take Profit zugleich mit der Eröffnung einer Position an. Andere Variante dieser Bibliothek kann man durch den Link Trade Algorithmus runterladen.

Bei Testen, die unten aufgebracht sind, wurden die Eingangsparameter des Experten standardmäßig verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in Testen nicht verwendet.

Die Testergebnisse von 2015 am USDCHF, der langsame Trend auf H8, der Eintritt nach dem schnellen Trend über H1:





