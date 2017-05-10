私たちのファンページに参加してください
Exp_IBS_RSI_CCI_v4_X2 - MetaTrader 5のためのエキスパート
Exp_IBS_RSI_CCI_v4_X2 トレンド取引システムは2つのIBS_RSI_CCI_v4指標のシグナルに基づいています。1番目の指標は、メインラインとシグナルラインの位置に基づいて低速トレンドの方向を決定します。2番目の指標は、線が交差したり接触したりしたときに取引を開始する瞬間を決定します。シグナルは、次の2つの条件が満たされた場合にバーが閉じるときに形成されます。
- 高速トレンドと低速トレンドのシグナルが一致する
- 高速トレンドの方向性が変わった
エキスパートアドバイザーの入力パラメータ：
//+-------------------------------------------------+ //| EA指標の入力パラメータ | //+-------------------------------------------------+ input string Trade="Trade management"; //+================ TRADE MANAGEMENT ================+ input double MM=0.1; // 約定での入金のシェア input MarginMode MMMode=LOT; // ロット値検知法 input uint StopLoss_=1000; // ポイント単位での決済逆指値 input uint TakeProfit_=2000; // ポイント単位での決済指値 input string MustTrade="Trade permissions"; //+=============== 取引許可 ===============+ input int Deviation_=10; // ポイント単位での最大価格偏差 input bool BuyPosOpen=true; // 買いポジションに入る許可 input bool SellPosOpen=true; // 売りポジションに入る許可 //+-------------------------------------------------+ //| フィルタ指標の入力パラメータ | //+-------------------------------------------------+ input string Filter="SLOW TREND PARAMETERS"; //+============== トレンドパラメータ ==============+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H8; //トレンドの1チャート期間 //---- 中央の線のパラメータ input uint IBSPeriod=5; input ENUM_MA_METHOD MAType=MODE_SMA; //---- RSIパラメータ input uint RSIPeriod=14; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice=PRICE_CLOSE; //---- CCIパラメータ input uint CCIPeriod=14; input ENUM_APPLIED_PRICE CCIPrice=PRICE_MEDIAN; input int porog=50; // 閾値 //---- VKWBラインフィルタパラメータ input ENUM_MA_METHOD MAType_VKWB=MODE_SMA; input int RangePeriod_VKWB = 25; input int SmoothPeriod_VKWB = 3; //---- input uint SignalBar=1; // シグナル取得のためのバーのインデックス input bool BuyPosClose=true; // トレンドで買いポジションをエグジットする許可 input bool SellPosClose=true; // トレンドで売りポジションをエグジットする許可 //+-------------------------------------------------+ //| 参入指標の入力パラメータ | //+-------------------------------------------------+ input string Input="ENTRY PARAMETERS"; //+=============== 参入パラメータ ==============+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_H1; // 参入の2チャート期間 //---- 中央の線のパラメータ input uint IBSPeriod_=5; input ENUM_MA_METHOD MAType_=MODE_SMA; //---- RSIパラメータ input uint RSIPeriod_=14; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice_=PRICE_CLOSE; //---- CCIパラメータ input uint CCIPeriod_=14; input ENUM_APPLIED_PRICE CCIPrice_=PRICE_MEDIAN; input int porog_=50; //порог //---- VKWBラインフィルタパラメータ input ENUM_MA_METHOD MAType_VKWB_=MODE_SMA; input int RangePeriod_VKWB_ = 25; input int SmoothPeriod_VKWB_ = 3; //---- input uint SignalBar_=1;// 参入シグナル取得のためのバーのインデックス input bool BuyPosClose_=false; // シグナルで買いポジションをエグジットする許可 input bool SellPosClose_=false; // シグナルで売りポジションをエグジットする許可 //+-------------------------------------------------+
入力コード内のテキストを含む文字列変数は、EA入力ウィンドウをより視覚的に表示するためにのみ含まれています。
IBS_RSI_CCI_v4_HTF指標は、ストラテジーテスターでのより便利なトレンドの視覚化のためにのみ含まれており、他の操作モードでは無効です。
生成されたエキスパートアドバイザーの適切な動作にはコンパイルされたIBS_RSI_CCI_v4.ex5及びIBS_RSI_CCI_v4_HTF.ex5指標ファイルの terminal_data_directory\MQL5\Indicatorsへの配置を必要とします。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。
下記の検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの約定の例
2015年のUSDCHFテスト結果、H8低速トレンド、H1高速トレンドによる参入：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17692
