代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Exp_IBS_RSI_CCI_v4_X2 - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1707
等级:
(21)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (178.46 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
IBS_RSI_CCI_v4.mq5 (18.33 KB) 预览
IBS_RSI_CCI_v4_HTF.mq5 (21.75 KB) 预览
\MQL5\Experts\
Exp_IBS_RSI_CCI_v4_X2.mq5 (21.86 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

Exp_IBS_RSI_CCI_v4_X2 跟随趋势交易系统是基于两个 IBS_RSI_CCI_v4 指标信号的。第一个指标根据主线和信号线的位置确定了慢速趋势的方向，第二个指标确定进行交易的时刻，也就是线交叉或者接触的时候。在柱关闭时，如果满足了这样两个条件，就生成信号:

  1. 快速和慢速趋势信号匹配;
  2. 快速趋势的方向有改变。

EA交易的输入参数

//+-------------------------------------------------+
//| EA 指标的输入参数                                  |
//+-------------------------------------------------+
input string Trade="Trade management";   
//+================ 交易管理 ================+  
input double MM=0.1;              //一个交易中的存款占用比例
input MarginMode MMMode=LOT;      //手数侦测方法
input uint    StopLoss_=1000;     //止损点数
input uint    TakeProfit_=2000;   //获利点数
input string MustTrade="Trade permissions";   

//+=============== 交易许可 ===============+  
input int    Deviation_=10;       //最大价格偏差点数
input bool   BuyPosOpen=true;     //允许建立买入仓位
input bool   SellPosOpen=true;    //允许建立卖出仓位
//+-------------------------------------------------+
//| 过滤指标的输入参数                                 |
//+-------------------------------------------------+
input string Filter="SLOW TREND PARAMETERS";  
//+============== 交易参数 ==============+  
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H8;  //趋势图表1的时段
input uint      IBSPeriod=5;                //---- 中间线参数
input  ENUM_MA_METHOD   MAType=MODE_SMA;
//---- RSI 参数
input uint   RSIPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   RSIPrice=PRICE_CLOSE;
//---- CCI 参数
input uint   CCIPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   CCIPrice=PRICE_MEDIAN;

input int      porog=50; //Threshold
//---- VKWB 线过滤器参数 
input  ENUM_MA_METHOD   MAType_VKWB=MODE_SMA;     
input int      RangePeriod_VKWB  = 25;
input int      SmoothPeriod_VKWB =  3;
//----
input uint SignalBar=1;            //用于接收信号的柱的索引
input bool   BuyPosClose=true;     //允许根据趋势退出买入仓位
input bool   SellPosClose=true;    //允许根据趋势退出卖出仓位
//+-------------------------------------------------+
//| 进场指标的输入参数                                 |
//+-------------------------------------------------+
input string Input="ENTRY PARAMETERS";     
//+=============== 进场参数 ==============+  
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_H1;  //用于进场的图表2的时段 
//---- 中间线参数
input uint      IBSPeriod_=5;
input  ENUM_MA_METHOD   MAType_=MODE_SMA;
//---- RSI 参数
input uint   RSIPeriod_=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   RSIPrice_=PRICE_CLOSE;
//---- CCI 参数
input uint   CCIPeriod_=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   CCIPrice_=PRICE_MEDIAN;

input int      porog_=50; 
//---- VKWB 线过滤器参数 
input  ENUM_MA_METHOD   MAType_VKWB_=MODE_SMA;     
input int      RangePeriod_VKWB_  = 25;
input int      SmoothPeriod_VKWB_ =  3;
//----
input uint SignalBar_=1;//用于接收进场信号的柱的索引
input bool   BuyPosClose_=false;     //允许根据信号关闭买入仓位
input bool   SellPosClose_=false;    //允许根据信号关闭卖出仓位
//+-------------------------------------------------+

在输入参数代码中包含文字的字符串型变量只是为了使EA的输入参数窗口看起来更好，

EA 中的 IBS_RSI_CCI_v4_HTF 指标只是为了在策略测试器中查看趋势更加方便，在其他模式下它们是非活动的。

为了使编译好的指标能够正常工作，您应当把编译好的 IBS_RSI_CCI_v4.ex5 和 IBS_RSI_CCI_v4_HTF.ex5 指标文件加到 <terminal_data _folder>\MQL5\Indicators 目录下。

请注意，使用 TradeAlgorithms.mqh 库文件可以用在提供非零点差以及在建立仓位的同时设置止损和获利选项的经济商，您可以从以下链接下载开发库的更多版本: Trade Algorithms.

默认的EA交易输入参数已经在下面显示的测试中使用了，在测试中没有使用止损和获利。

图 1. 在图表上交易的实例

图 1. 在图表上交易的实例

在2015年 USDCHF, 慢速趋势时段为 H8, 进场快速趋势时段为 H1 的测试结果:

图 2. 测试结果图表

图 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17692

ColorSTD_Histogram_HTF ColorSTD_Histogram_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 ColorSTD_Histogram 指标。

JuiceZ JuiceZ

使用了 OSMA 振荡指标的显示金融资产波动性的指标。

KI_signals KI_signals

本指标从 XMACD 柱形图接收交易信号。

ColorXDeMarker_Histogram_HTF ColorXDeMarker_Histogram_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 ColorXDeMarker_Histogram 指标。