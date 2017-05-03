加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
Exp_IBS_RSI_CCI_v4_X2 - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1707
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
Exp_IBS_RSI_CCI_v4_X2 跟随趋势交易系统是基于两个 IBS_RSI_CCI_v4 指标信号的。第一个指标根据主线和信号线的位置确定了慢速趋势的方向，第二个指标确定进行交易的时刻，也就是线交叉或者接触的时候。在柱关闭时，如果满足了这样两个条件，就生成信号:
- 快速和慢速趋势信号匹配;
- 快速趋势的方向有改变。
EA交易的输入参数
//+-------------------------------------------------+ //| EA 指标的输入参数 | //+-------------------------------------------------+ input string Trade="Trade management"; //+================ 交易管理 ================+ input double MM=0.1; //一个交易中的存款占用比例 input MarginMode MMMode=LOT; //手数侦测方法 input uint StopLoss_=1000; //止损点数 input uint TakeProfit_=2000; //获利点数 input string MustTrade="Trade permissions"; //+=============== 交易许可 ===============+ input int Deviation_=10; //最大价格偏差点数 input bool BuyPosOpen=true; //允许建立买入仓位 input bool SellPosOpen=true; //允许建立卖出仓位 //+-------------------------------------------------+ //| 过滤指标的输入参数 | //+-------------------------------------------------+ input string Filter="SLOW TREND PARAMETERS"; //+============== 交易参数 ==============+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H8; //趋势图表1的时段 input uint IBSPeriod=5; //---- 中间线参数 input ENUM_MA_METHOD MAType=MODE_SMA; //---- RSI 参数 input uint RSIPeriod=14; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice=PRICE_CLOSE; //---- CCI 参数 input uint CCIPeriod=14; input ENUM_APPLIED_PRICE CCIPrice=PRICE_MEDIAN; input int porog=50; //Threshold //---- VKWB 线过滤器参数 input ENUM_MA_METHOD MAType_VKWB=MODE_SMA; input int RangePeriod_VKWB = 25; input int SmoothPeriod_VKWB = 3; //---- input uint SignalBar=1; //用于接收信号的柱的索引 input bool BuyPosClose=true; //允许根据趋势退出买入仓位 input bool SellPosClose=true; //允许根据趋势退出卖出仓位 //+-------------------------------------------------+ //| 进场指标的输入参数 | //+-------------------------------------------------+ input string Input="ENTRY PARAMETERS"; //+=============== 进场参数 ==============+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_H1; //用于进场的图表2的时段 //---- 中间线参数 input uint IBSPeriod_=5; input ENUM_MA_METHOD MAType_=MODE_SMA; //---- RSI 参数 input uint RSIPeriod_=14; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice_=PRICE_CLOSE; //---- CCI 参数 input uint CCIPeriod_=14; input ENUM_APPLIED_PRICE CCIPrice_=PRICE_MEDIAN; input int porog_=50; //---- VKWB 线过滤器参数 input ENUM_MA_METHOD MAType_VKWB_=MODE_SMA; input int RangePeriod_VKWB_ = 25; input int SmoothPeriod_VKWB_ = 3; //---- input uint SignalBar_=1;//用于接收进场信号的柱的索引 input bool BuyPosClose_=false; //允许根据信号关闭买入仓位 input bool SellPosClose_=false; //允许根据信号关闭卖出仓位 //+-------------------------------------------------+
在输入参数代码中包含文字的字符串型变量只是为了使EA的输入参数窗口看起来更好，
EA 中的 IBS_RSI_CCI_v4_HTF 指标只是为了在策略测试器中查看趋势更加方便，在其他模式下它们是非活动的。
为了使编译好的指标能够正常工作，您应当把编译好的 IBS_RSI_CCI_v4.ex5 和 IBS_RSI_CCI_v4_HTF.ex5 指标文件加到 <terminal_data _folder>\MQL5\Indicators 目录下。
请注意，使用 TradeAlgorithms.mqh 库文件可以用在提供非零点差以及在建立仓位的同时设置止损和获利选项的经济商，您可以从以下链接下载开发库的更多版本: Trade Algorithms.
默认的EA交易输入参数已经在下面显示的测试中使用了，在测试中没有使用止损和获利。
图 1. 在图表上交易的实例
在2015年 USDCHF, 慢速趋势时段为 H8, 进场快速趋势时段为 H1 的测试结果:
图 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17692
在输入参数中带有时段选择选项的 ColorSTD_Histogram 指标。JuiceZ
使用了 OSMA 振荡指标的显示金融资产波动性的指标。
本指标从 XMACD 柱形图接收交易信号。ColorXDeMarker_Histogram_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 ColorXDeMarker_Histogram 指标。