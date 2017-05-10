コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

JuiceZ - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
879
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
実際の著者： Perky_z

OSMAオシレータを使用した金融資産のボラティリティの指標です。

指標の数式：

JuiceZ = ( Abs(OSMA) / Point ) - Level

ここで

  • Abs(OSMA) - OSMA指標の絶対値、
  • Point - 価格チャート単位のポイント値、
  • Level - 入力で指定された価格変更レベル。これはフラットとみなされます（指標はこのレベルより下のすべてのOSMA値によって負になります）。

ゼロ以上の指標が薄緑で表示されている場合、動向は協力であると考えられます。この状況では、他の指標が取引シグナルを提供する場合にポジションを開くことができます。

図1　JuiceZ指標

