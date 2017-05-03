代码库部分
JuiceZ - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
JuiceZ.mq5 (12.36 KB)
真实作者: Perky_z

使用了 OSMA 振荡指标的显示金融资产波动性的指标。

指标公式:

JuiceZ = ( Abs(OSMA) / Point ) - Level

, 其中:

  • Abs(OSMA) - OSMA 指标的绝对值;
  • Point - 价格图表中的点值;
  • Level - 输入参数中指定的价格变化水平，低于它就视为平盘市场 (所有低于它 OSMA 值会使指标值为负)。

如果指标值大于0，颜色就是浅绿色，就认为是强趋势，在这种情况下，如果其它指标提供了交易信号，就可以建立仓位。

图1. JuiceZ 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17686

