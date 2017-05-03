请观看如何免费下载自动交易
真实作者: Perky_z
使用了 OSMA 振荡指标的显示金融资产波动性的指标。
指标公式:
JuiceZ = ( Abs(OSMA) / Point ) - Level
, 其中:
- Abs(OSMA) - OSMA 指标的绝对值;
- Point - 价格图表中的点值;
- Level - 输入参数中指定的价格变化水平，低于它就视为平盘市场 (所有低于它 OSMA 值会使指标值为负)。
如果指标值大于0，颜色就是浅绿色，就认为是强趋势，在这种情况下，如果其它指标提供了交易信号，就可以建立仓位。
图1. JuiceZ 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17686
