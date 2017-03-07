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Индикаторы

JuiceZ - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2352
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Perky_z

Индикатор волатильности финансового актива с использованием осциллятора OSMA.

Формула индикатора:

JuiceZ = ( Abs(OSMA) / Point ) - Level

, где:

  • Abs(OSMA) - абсолютное значение индикатора OSMA;
  • Point - размер пункта в единицах ценового графика;
  • Level - задаваемый во входных параметрах уровень изменения цены, принимаемый за флэт (все значения OSMA ниже этого уровня делают индикатор отрицательным).

Тренд считается сильным, если индикатор выше нуля окрашен в салатовый цвет и в такой ситуации, если по другим индикаторам имеется сигнал для сделки, то можно открывать позицию.

Рис.1. Индикатор JuiceZ

Рис.1. Индикатор JuiceZ

Exp_XOSignal_ReOpen Exp_XOSignal_ReOpen

Торговая система Exp_XOSignal_ReOpen на основе сигналов индикатора XOSignal с доливками по тренду

Dsl - RSI Dsl - RSI

Dsl (прерывистые сигнальные линии) - RSI.

ColorSTD_Histogram_HTF ColorSTD_Histogram_HTF

Индикатор ColorSTD_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorXDeMarker_Histogram_HTF ColorXDeMarker_Histogram_HTF

Индикатор ColorXDeMarker_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.