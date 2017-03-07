Реальный автор: Perky_z

Индикатор волатильности финансового актива с использованием осциллятора OSMA.

Формула индикатора:

JuiceZ = ( Abs(OSMA) / Point ) - Level

, где:

Abs(OSMA) - абсолютное значение индикатора OSMA;

Point - размер пункта в единицах ценового графика;

Level - задаваемый во входных параметрах уровень изменения цены, принимаемый за флэт (все значения OSMA ниже этого уровня делают индикатор отрицательным).

Тренд считается сильным, если индикатор выше нуля окрашен в салатовый цвет и в такой ситуации, если по другим индикаторам имеется сигнал для сделки, то можно открывать позицию.

Рис.1. Индикатор JuiceZ