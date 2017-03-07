Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
JuiceZ - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2352
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор: Perky_z
Индикатор волатильности финансового актива с использованием осциллятора OSMA.
Формула индикатора:
JuiceZ = ( Abs(OSMA) / Point ) - Level
, где:
- Abs(OSMA) - абсолютное значение индикатора OSMA;
- Point - размер пункта в единицах ценового графика;
- Level - задаваемый во входных параметрах уровень изменения цены, принимаемый за флэт (все значения OSMA ниже этого уровня делают индикатор отрицательным).
Тренд считается сильным, если индикатор выше нуля окрашен в салатовый цвет и в такой ситуации, если по другим индикаторам имеется сигнал для сделки, то можно открывать позицию.
Рис.1. Индикатор JuiceZ
Exp_XOSignal_ReOpen
Торговая система Exp_XOSignal_ReOpen на основе сигналов индикатора XOSignal с доливками по трендуDsl - RSI
Dsl (прерывистые сигнальные линии) - RSI.
ColorSTD_Histogram_HTF
Индикатор ColorSTD_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorXDeMarker_Histogram_HTF
Индикатор ColorXDeMarker_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.