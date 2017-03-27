Mira cómo descargar robots gratis
Double stochastic RSI - fl - indicador para MetaTrader 5
Es un estocástico doble aplicado a RSI con el uso de los niveles flotantes en vez de los fijos para la detección de la sobreventa y sobrecompra.
En los casos cuando el período de RSI es <=1, Usted obtiene un estocástico doble.
Se puede usar el suavizado adicional de los resultados (para eso se usa EMA interna). Está disponible un conjunto habitual de 22 tipos de precios.
PS: no hay que confundir este indicador con un estocástico suavizado doble. Este código es absolutamente diferente.
