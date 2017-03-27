Es un estocástico doble aplicado a RSI con el uso de los niveles flotantes en vez de los fijos para la detección de la sobreventa y sobrecompra.En los casos cuando el período de RSI es <=1, Usted obtiene un estocástico doble.Se puede usar el suavizado adicional de los resultados (para eso se usa EMA interna). Está disponible un conjunto habitual de 22 tipos de precios.







PS: no hay que confundir este indicador con un estocástico suavizado doble. Este código es absolutamente diferente.