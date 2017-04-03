und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
JuiceZ - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor: Perky_z
Der Volatilität-Indikator des Finanzaktivs unter Verwendung des Oszillators OSMA.
Die Formel des Indikators:
, где:
- Abs(OSMA) - der absolute Wert des Indikators OSMA;
- Point - der Umfang des Punktes in den Werten des Preis-Charts;
- Level - die in den Eingangsparameter gegebene Ebene der Preiseänderung, die als flat definiert wird (alle Werte OSMA, die als diese Ebene untere sind, machen den Indikator negativ).
Der Trend wird stark angenommen, wenn der Indikator höher als Null ist, ist in Hellgrün gefärbt und in solcher Situation geraten, wenn es über anderen Indikatoren das Signal für das Trade gibt, so kann man die Position öffnen.
in Abb.1. Der Indikator JuiceZ
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17686
