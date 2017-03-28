CodeBaseSeções
Indicadores

JuiceZ - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1715
Avaliação:
(20)
Publicado:
Publicado:
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real: Perky_z

Indicador de volatilidade do ativo financeiro usando o oscilador OSMA.

Fórmula do indicador:

JuiceZ = ( Abs(OSMA) / Point ) - Level

, onde:

  • Abs(OSMA) - valor absoluto do indicador OSMA;
  • Point - tamanho do ponto nas unidades de preço do gráfico;
  • Level - nível de alteração do preço visto como fase de correção, ele é especificado nos parâmetros de entrada (todos os valores OSMA abaixo deste nível fazem com que o indicador seja negativo).

Se o indicador estiver acima de zero (cor verde), a tendência será considerada forte, e se, ao mesmo tempo, houver um sinal de entrada no mercado segundo outros indicadores, será possível abrir a posição.

Fig.1. Indicador JuiceZ

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17686

