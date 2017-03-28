Participe de nossa página de fãs
Autor real: Perky_z
Indicador de volatilidade do ativo financeiro usando o oscilador OSMA.
Fórmula do indicador:
, onde:
- Abs(OSMA) - valor absoluto do indicador OSMA;
- Point - tamanho do ponto nas unidades de preço do gráfico;
- Level - nível de alteração do preço visto como fase de correção, ele é especificado nos parâmetros de entrada (todos os valores OSMA abaixo deste nível fazem com que o indicador seja negativo).
Se o indicador estiver acima de zero (cor verde), a tendência será considerada forte, e se, ao mesmo tempo, houver um sinal de entrada no mercado segundo outros indicadores, será possível abrir a posição.
Fig.1. Indicador JuiceZ
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17686
