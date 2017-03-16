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Индикаторы

Double stochastic RSI - fl - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(26)
Опубликован:
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Двойной стохастик, примененный к RSI, с применением плавающих уровней вместо фиксированных для оценки перепроданности и перекупленности.

В случаях, когда период RSI <=1, вы получаете просто двойной стохастик.
Можно использовать дополнительное сглаживание результатов (для этого используется встроенная EMA). Доступен обычный набор из 22 типов цен.





PS: индикатор не нужно путать с дважды сглаженным стохастиком. Это совсем другой код.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17679

Dsl - macd Dsl - macd

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