Двойной стохастик, примененный к RSI, с применением плавающих уровней вместо фиксированных для оценки перепроданности и перекупленности.В случаях, когда период RSI <=1, вы получаете просто двойной стохастик.Можно использовать дополнительное сглаживание результатов (для этого используется встроенная EMA). Доступен обычный набор из 22 типов цен.







PS: индикатор не нужно путать с дважды сглаженным стохастиком. Это совсем другой код.