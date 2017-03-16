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Double stochastic RSI - fl - индикатор для MetaTrader 5
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Двойной стохастик, примененный к RSI, с применением плавающих уровней вместо фиксированных для оценки перепроданности и перекупленности.
В случаях, когда период RSI <=1, вы получаете просто двойной стохастик.
Можно использовать дополнительное сглаживание результатов (для этого используется встроенная EMA). Доступен обычный набор из 22 типов цен.
PS: индикатор не нужно путать с дважды сглаженным стохастиком. Это совсем другой код.
В случаях, когда период RSI <=1, вы получаете просто двойной стохастик.
Можно использовать дополнительное сглаживание результатов (для этого используется встроенная EMA). Доступен обычный набор из 22 типов цен.
PS: индикатор не нужно путать с дважды сглаженным стохастиком. Это совсем другой код.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17679
Dsl - macd
Индикатор MACD в интерпретации прерывистой сигнальной линии (DSL).Quantile bands - 1.5
Новая версия индикатора Quantile bands.
Dsl - stochastic
Dsl (прерывистая сигнальная линия) - стохастик для MetaTrader 5.Dsl - rsx
Dsl (прерывистая сигнальная линия) - RSX.