Double stochastic RSI - fl - Indikator für den MetaTrader 5
- 1164
Die doppelete Stochastik des RSI mit variablen statt fester Level für die überkauft/überverkauft Zonen.
Falls die Periodenlänge des RSI <=1 ist, erhalten Sie die doppelte Stochastik.
Zusätzliche Glättung der Ergebnisse kann verwendet werden (intern wird ein EMA für die zusätzliche Glättung verwendet). Er bietet die übliche Möglichkeit zur Auswahl aus 20 Preistypen.
PS: Der Indikator darf nicht mit einer geglätteten doppelten Stochastik verwechselt werden. Dies ist doppelte Stochastik und sie ist anders als die geglättete doppelte Stochastik.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17679
