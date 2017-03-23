请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
RSI 的双重随机振荡, 使用浮动级别替代固定级别进行超买和超卖检测。
如果 RSI 周期设置为 <=1, 则您将获得双重随机振荡。
可以使用结果的附加平滑(内部 EMA 用于额外的平滑)。通常提供 22 种定制价格类型集合。
附言: 指标不应与双重平滑随机振荡的混淆。这是双重随机振荡, 结果与双重平滑随机振荡器指标不同。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/17679
