RSI 的双重随机振荡, 使用浮动级别替代固定级别进行超买和超卖检测。如果 RSI 周期设置为 <=1, 则您将获得双重随机振荡。可以使用结果的附加平滑(内部 EMA 用于额外的平滑)。通常提供 22 种定制价格类型集合。







附言: 指标不应与双重平滑随机振荡的混淆。这是双重随机振荡, 结果与双重平滑随机振荡器指标不同。