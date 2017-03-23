代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

双重随机振荡 RSI - fl - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2033
等级:
(26)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
RSI 的双重随机振荡, 使用浮动级别替代固定级别进行超买和超卖检测。

如果 RSI 周期设置为 <=1, 则您将获得双重随机振荡。
可以使用结果的附加平滑(内部 EMA 用于额外的平滑)。通常提供 22 种定制价格类型集合。





附言: 指标不应与双重平滑随机振荡的混淆。这是双重随机振荡, 结果与双重平滑随机振荡器指标不同。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/17679

Dsl - rsx Dsl - rsx

Dsl (不连续的信号线) - RSX。

Dsl - 随机振荡 Dsl - 随机振荡

Dsl (不连续的信号线) - 随机振荡的 MetaTrader 5 版本。

分位数波带 - 1.5 分位数波带 - 1.5

分位数波带 - 新版本。

沙夫趋势轮回 - 可调平滑 沙夫趋势轮回 - 可调平滑

沙夫趋势轮回 - 可调平滑。