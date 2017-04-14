無料でロボットをダウンロードする方法を見る
二重ストキャスティクスRSI - fl - MetaTrader 5のためのインディケータ
買われ過ぎまたは売られ過ぎレベルの検出に固定レベルの代わりに浮動レベルを使用する二重ストキャスティクスRSIです。
RSI期間が<=1に設定された場合は二重ストキャスティクスになります。
結果をさらに平滑化することができます（内部では平滑化にEMAを使用します）。通常の22のカスタム価格タイプが使用できます。
追記：この指標は二重平滑ストキャスティクスと混同されるべきではありません。これは二重ストキャスティクスで、結果は二重平滑ストキャスティクス指標とは異なります。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17679
