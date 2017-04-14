コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

二重ストキャスティクスRSI - fl - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1262
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
買われ過ぎまたは売られ過ぎレベルの検出に固定レベルの代わりに浮動レベルを使用する二重ストキャスティクスRSIです。

RSI期間が<=1に設定された場合は二重ストキャスティクスになります。
結果をさらに平滑化することができます（内部では平滑化にEMAを使用します）。通常の22のカスタム価格タイプが使用できます。





追記：この指標は二重平滑ストキャスティクスと混同されるべきではありません。これは二重ストキャスティクスで、結果は二重平滑ストキャスティクス指標とは異なります。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17679

Dsl - rsx Dsl - rsx

Dsl (discontinued signal lines) - RSX

Dsl - ストキャスティクス Dsl - ストキャスティクス

Dsl (discontinued signal line) - ストキャスティクスMetaTrader 5版

分位数バンド - 1.5 分位数バンド - 1.5

分位数バンドの新バージョンです。

シャフトレンドサイクル- 調整可能な平滑化 シャフトレンドサイクル- 調整可能な平滑化

シャフトレンドサイクル- 調整可能な平滑化