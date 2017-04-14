買われ過ぎまたは売られ過ぎレベルの検出に固定レベルの代わりに浮動レベルを使用する二重ストキャスティクスRSIです。RSI期間が<=1に設定された場合は二重ストキャスティクスになります。結果をさらに平滑化することができます（内部では平滑化にEMAを使用します）。通常の22のカスタム価格タイプが使用できます。







追記：この指標は二重平滑ストキャスティクスと混同されるべきではありません。これは二重ストキャスティクスで、結果は二重平滑ストキャスティクス指標とは異なります。