Indicadores

Double stochastic RSI - fl - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
1717
(26)
Estocástico duplo - aplicado ao RSI - com uso de níveis flutuantes, em vez de níveis fixos, para avaliar a sobrevenda/sobrecompra.

Nos casos em que o período RSI <=1, você recebe um estocástico duplo.
Você pode usar a suavização adicional de resultados (para fazer isto, é usada a EMA embutida). Disponível o conjunto padrão de 22 tipos de preços.





PS: o indicador não deve ser confundido com o estocástico duplamente suavizado. Este é um código completamente diferente.

KhaosAssault_HTF KhaosAssault_HTF

Indicador KhaosAssault com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

ThreeCandles ThreeCandles

Indicador ThreeCandles com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push para seu smartphone.

Exp_XOSignal_ReOpen Exp_XOSignal_ReOpen

Sistema de negociação Exp_XOSignal_ReOpen baseado nos sinais do indicador XOSignal com abertura de uma ordem adicional de acordo com a tendência.

JuiceZ JuiceZ

Indicador de volatilidade do ativo financeiro usando o oscilador OSMA.