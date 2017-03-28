Estocástico duplo - aplicado ao RSI - com uso de níveis flutuantes, em vez de níveis fixos, para avaliar a sobrevenda/sobrecompra.Nos casos em que o período RSI <=1, você recebe um estocástico duplo.Você pode usar a suavização adicional de resultados (para fazer isto, é usada a EMA embutida). Disponível o conjunto padrão de 22 tipos de preços.







PS: o indicador não deve ser confundido com o estocástico duplamente suavizado. Este é um código completamente diferente.