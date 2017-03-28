Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Double stochastic RSI - fl - indicador para MetaTrader 5
2017-03-28
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Estocástico duplo - aplicado ao RSI - com uso de níveis flutuantes, em vez de níveis fixos, para avaliar a sobrevenda/sobrecompra.
Nos casos em que o período RSI <=1, você recebe um estocástico duplo.
Você pode usar a suavização adicional de resultados (para fazer isto, é usada a EMA embutida). Disponível o conjunto padrão de 22 tipos de preços.
PS: o indicador não deve ser confundido com o estocástico duplamente suavizado. Este é um código completamente diferente.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17679
