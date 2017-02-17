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Exp_CGOscillator_X2 - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2636
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_CGOscillator_X2.mq5 (18.67 KB) просмотр
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (178.46 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
CGOscillator.mq5 (13.53 KB) просмотр
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Трендовая торговая система Exp_CGOscillator_X2 построена на основе сигналов двух индикаторов CG Oscillator. По первому индикатору определяется направление медленного тренда по положению основной и сигнальной линий, а по второму индикатору — момент совершения сделки, когда происходит пересечение или касание линий. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае соблюдения двух условий:

  1. Сигналы быстрого и медленного трендов совпадают;
  2. Произошла смена направления быстрого тренда.


Входные параметры эксперта

//+-------------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора эксперта           |
//+-------------------------------------------------+
input string Trade="Управление торговлей";    //+============== УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ ==============+  
input double MM=0.1;               //Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке
input MarginMode MMMode=LOT;      //способ определения размера лота
input uint    StopLoss_=1000;      //стоплосс в пунктах
input uint    TakeProfit_=2000;    //тейкпрофит в пунктах
input string MustTrade="Разрешения торговли";    //+============== РАЗРЕШЕНИЯ ТОРГОВЛИ ==============+  
input int    Deviation_=10;       //макс. отклонение цены в пунктах
input bool   BuyPosOpen=true;     //Разрешение для входа в лонг
input bool   SellPosOpen=true;    //Разрешение для входа в шорт
//+-------------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора фильтра            |
//+-------------------------------------------------+
input string Filter="ПАРАМЕТРЫ МЕДЛЕННОГО ТРЕНДА";    //+============== ПАРАМЕТРЫ ТРЕНДА ==============+  
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H8;  //1 Период графика для тренда
input int Length=10;// период индикатора 
input uint SignalBar=1; //номер бара для получения сигнала входа
input bool   BuyPosClose=true;     //Разрешение для выхода из лонгов по тренду
input bool   SellPosClose=true;    //Разрешение для выхода из шортов по тренду
//+-------------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора входа              |
//+-------------------------------------------------+
input string Input="ПАРАМЕТРЫ ВХОДА";       //+=============== ПАРАМЕТРЫ ВХОДА ===============+  
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_H1;  //2 Период графика для входа 
input int Length_=10;// период индикатора 
input uint SignalBar_=1;//номер бара для получения сигнала входа
input bool   BuyPosClose_=false;     //Разрешение для выхода из лонгов по сигналу
input bool   SellPosClose_=false;    //Разрешение для выхода из шортов по сигналу
//+-------------------------------------------------+

Строковые переменные с текстом в коде входных параметров предназначены только для лучшего визуального отображения окна входных параметров эксперта.

Индикаторы CGOscillator_HTF в эксперте предназначены только для более удобной визуализации трендов в тестере стратегий, и в других режимах работы они не работают.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов CGOscillator.ex5 и CGOscillator_HTF.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на EURUSD, медленный тренд на H8, вход по быстрому тренду по H1:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

XCCXCandleKeltnerPluse XCCXCandleKeltnerPluse

Индикатор XССXCandleKeltner с возможностью индикации пробоя.

Exp_ttm-trend_ReOpen Exp_ttm-trend_ReOpen

Торговая система Exp_ttm-trend_ReOpen на основе сигналов индикатора ttm-trend с доливками по тренду.

ThreeCandles ThreeCandles

Индикатор ThreeCandles с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

KhaosAssault_HTF KhaosAssault_HTF

Индикатор KhaosAssault с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах