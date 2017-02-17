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Exp_CGOscillator_X2 - эксперт для MetaTrader 5
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Трендовая торговая система Exp_CGOscillator_X2 построена на основе сигналов двух индикаторов CG Oscillator. По первому индикатору определяется направление медленного тренда по положению основной и сигнальной линий, а по второму индикатору — момент совершения сделки, когда происходит пересечение или касание линий. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае соблюдения двух условий:
- Сигналы быстрого и медленного трендов совпадают;
- Произошла смена направления быстрого тренда.
Входные параметры эксперта
//+-------------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора эксперта | //+-------------------------------------------------+ input string Trade="Управление торговлей"; //+============== УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ ==============+ input double MM=0.1; //Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке input MarginMode MMMode=LOT; //способ определения размера лота input uint StopLoss_=1000; //стоплосс в пунктах input uint TakeProfit_=2000; //тейкпрофит в пунктах input string MustTrade="Разрешения торговли"; //+============== РАЗРЕШЕНИЯ ТОРГОВЛИ ==============+ input int Deviation_=10; //макс. отклонение цены в пунктах input bool BuyPosOpen=true; //Разрешение для входа в лонг input bool SellPosOpen=true; //Разрешение для входа в шорт //+-------------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора фильтра | //+-------------------------------------------------+ input string Filter="ПАРАМЕТРЫ МЕДЛЕННОГО ТРЕНДА"; //+============== ПАРАМЕТРЫ ТРЕНДА ==============+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H8; //1 Период графика для тренда input int Length=10;// период индикатора input uint SignalBar=1; //номер бара для получения сигнала входа input bool BuyPosClose=true; //Разрешение для выхода из лонгов по тренду input bool SellPosClose=true; //Разрешение для выхода из шортов по тренду //+-------------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора входа | //+-------------------------------------------------+ input string Input="ПАРАМЕТРЫ ВХОДА"; //+=============== ПАРАМЕТРЫ ВХОДА ===============+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_H1; //2 Период графика для входа input int Length_=10;// период индикатора input uint SignalBar_=1;//номер бара для получения сигнала входа input bool BuyPosClose_=false; //Разрешение для выхода из лонгов по сигналу input bool SellPosClose_=false; //Разрешение для выхода из шортов по сигналу //+-------------------------------------------------+
Строковые переменные с текстом в коде входных параметров предназначены только для лучшего визуального отображения окна входных параметров эксперта.
Индикаторы CGOscillator_HTF в эксперте предназначены только для более удобной визуализации трендов в тестере стратегий, и в других режимах работы они не работают.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов CGOscillator.ex5 и CGOscillator_HTF.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на EURUSD, медленный тренд на H8, вход по быстрому тренду по H1:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор XССXCandleKeltner с возможностью индикации пробоя.Exp_ttm-trend_ReOpen
Торговая система Exp_ttm-trend_ReOpen на основе сигналов индикатора ttm-trend с доливками по тренду.
Индикатор ThreeCandles с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.KhaosAssault_HTF
Индикатор KhaosAssault с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах