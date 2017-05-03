Exp_CGOscillator_X2 趋势交易系统基于来自两个CG Oscillator 指标的信号。第一个指标根据主线和信号线的位置确定了慢速趋势的方向，第二个指标确定进行交易的时刻，也就是线交叉或者接触的时候。在柱关闭时，如果满足了这样两个条件，就生成信号:

快速和慢速趋势信号匹配; 快速趋势的方向有改变。





EA交易的输入参数

input string Trade= "Trade management" ; input double MM= 0.1 ; input MarginMode MMMode=LOT; input uint StopLoss_= 1000 ; input uint TakeProfit_= 2000 ; input string MustTrade= "Trade permissions" ; input int Deviation_= 10 ; input bool BuyPosOpen= true ; input bool SellPosOpen= true ; input string Filter= "SLOW TREND PARAMETERS" ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H8 ; input int Length= 10 ; input uint SignalBar= 1 ; input bool BuyPosClose= true ; input bool SellPosClose= true ; input string Input= "ENTRY PARAMETERS" ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_= PERIOD_H1 ; input int Length_= 10 ; input uint SignalBar_= 1 ; input bool BuyPosClose_= false ; input bool SellPosClose_= false ;

在输入参数代码中包含文字的字符串型变量只是为了使EA的输入参数窗口看起来更好，

EA中使用的 CGOscillator_HTF 指标只是为了使在策略测试器中看趋势更加方便，在其它运行模式下它们是非活动的。

为了使编译好的EA交易能够正确运行，您应当把编译好的 CGOscillator.ex5 和 CGOscillator_HTF.ex5 指标文件放到 <terminal_data _folder>\MQL5\Indicators 目录下。

请注意，使用 TradeAlgorithms.mqh 库文件可以用在提供非零点差以及在建立仓位的同时设置止损和获利选项的经济商，您可以从以下链接下载开发库的更多版本: Trade Algorithms.

默认的EA交易输入参数已经在下面显示的测试中使用了，在测试中没有使用止损和获利。

图 1. 在图表上交易的实例

在2015年 EURUSD, 慢速趋势为H8, 进场快速趋势为H1 的测试结果:





图 2. 测试结果图表