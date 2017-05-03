代码库部分
Exp_CGOscillator_X2 - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (178.46 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
CGOscillator.mq5 (13.53 KB) 预览
\MQL5\Experts\
Exp_CGOscillator_X2.mq5 (18.67 KB) 预览
Exp_CGOscillator_X2 趋势交易系统基于来自两个CG Oscillator 指标的信号。第一个指标根据主线和信号线的位置确定了慢速趋势的方向，第二个指标确定进行交易的时刻，也就是线交叉或者接触的时候。在柱关闭时，如果满足了这样两个条件，就生成信号:

  1. 快速和慢速趋势信号匹配;
  2. 快速趋势的方向有改变。


EA交易的输入参数

//+-------------------------------------------------+
//| EA 指标的输入参数                              |
//+-------------------------------------------------+
input string Trade="Trade management";    //+================ 交易管理 ================+  
input double MM=0.1;               //一个交易中的存款占用比例
input MarginMode MMMode=LOT;      //手数侦测方法
input uint    StopLoss_=1000;      //止损点数
input uint    TakeProfit_=2000;    //获利点数
input string MustTrade="Trade permissions";    //+=============== 交易许可 ===============+  
input int    Deviation_=10;       //最大价格偏差点数
input bool   BuyPosOpen=true;     //允许建立买入仓位
input bool   SellPosOpen=true;    //允许建立卖出仓位
//+-------------------------------------------------+
//| 过滤指标的输入参数                      |
//+-------------------------------------------------+
input string Filter="SLOW TREND PARAMETERS";    //+============== 交易参数 ==============+  
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H8;  //趋势图表1的时段
input int Length=10;// 指标周期数 
input uint SignalBar=1; //用于接收信号的柱的索引
input bool   BuyPosClose=true;     //允许根据趋势退出买入仓位
input bool   SellPosClose=true;    //允许根据趋势退出卖出仓位
//+-------------------------------------------------+
//| 进场指标的输入参数                      |
//+-------------------------------------------------+
input string Input="ENTRY PARAMETERS";       //+=============== 进场参数 ==============+  
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_H1;  //用于进场的图表2的时段 
input int Length_=10;// 指标周期数 
input uint SignalBar_=1;//用于接收进场信号的柱的索引
input bool   BuyPosClose_=false;     //允许根据信号关闭买入仓位
input bool   SellPosClose_=false;    //允许根据信号关闭卖出仓位
//+-------------------------------------------------+

在输入参数代码中包含文字的字符串型变量只是为了使EA的输入参数窗口看起来更好，

EA中使用的 CGOscillator_HTF 指标只是为了使在策略测试器中看趋势更加方便，在其它运行模式下它们是非活动的。

为了使编译好的EA交易能够正确运行，您应当把编译好的 CGOscillator.ex5 和 CGOscillator_HTF.ex5 指标文件放到 <terminal_data _folder>\MQL5\Indicators 目录下。

请注意，使用 TradeAlgorithms.mqh 库文件可以用在提供非零点差以及在建立仓位的同时设置止损和获利选项的经济商，您可以从以下链接下载开发库的更多版本: Trade Algorithms.

默认的EA交易输入参数已经在下面显示的测试中使用了，在测试中没有使用止损和获利。

图 1. 在图表上交易的实例

图 1. 在图表上交易的实例

在2015年 EURUSD, 慢速趋势为H8, 进场快速趋势为H1 的测试结果:

图 2. 测试结果图表

图 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17666

