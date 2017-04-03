CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Exp_CGOscillator_X2 - Experte für den MetaTrader 5

\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (178.46 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
CGOscillator.mq5 (13.53 KB) ansehen
\MQL5\Experts\
Exp_CGOscillator_X2.mq5 (18.67 KB) ansehen
Das Trends-Handelssystem Exp_CGOscillator_X2 wurde aufgrund der Signalen der zwei Indikatoren CG Oscillator gebaut. Nach dem ersten Indikator wird die Richtung des langsamen Trends nach dem Standpunkt der Haupt- und Signallinien bestimmt, und nach dem zweiten Indikator — der Moment des Abschließen des Trades, wenn die Kreuzung oder die Berührung der Linien geschieht. Das Signal für das Abschließen eines Trades wird im Moment der Schließung eines Bars gebildet, wenn zwei Bedienungen erfüllt werden:

  1. Die Signalen des schnellen und langsamen Trends übereinstimmen;
  2. Es ist der Wechsel der Richtung des schnellen Trends stattgefunden.


Eingangsparameter des Experten

//+-------------------------------------------------+
//| Eingangsparameter des Indikators des Experten   |
//+-------------------------------------------------+
input string Trade="Die Steuerung des Handels";    

//+============== Die Steuerung des Handels ==============+  
input double MM=0.1;               //Der Teil der Finanzressourcen vom Deposit im Trade
input MarginMode MMMode=LOT;      //die Bestimmungsart der Lotsgröße
input uint    StopLoss_=1000;      //StopLoss in Punkten
input uint    TakeProfit_=2000;    //TakeProfit in Punkten
input string MustTrade="Die Genehmigung des Handels ";   

//+============== Die Genehmigung des Handels ==============+  
input int    Deviation_=10;       //die Abweichung des Preises in Punkten
input bool   BuyPosOpen=true;     //Die Genehmigung für den Eintritt in Long
input bool   SellPosOpen=true;    //Die Genehmigung für den Eintritt in Short
//+-------------------------------------------------+
//| Eingangsparameter des Indikators des Filters    |
//+-------------------------------------------------+
input string Filter="Die Parameter des langsamen Trends";   

//+============== Die Parameter des Trends ==============+  
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H8;   //1 Die Periode des Trendscharts
input int Length=10                 ;        // Die Periode des Indikators 
input uint SignalBar=1;                      //Die Nummer der Bar für die Erhaltung des Eintritts-Signals
input bool   BuyPosClose=true;               //Die Genehmigung für das Verlassen der Longs über dem Trend
input bool   SellPosClose=true;              //Die Genehmigung für das Verlassen der Shorts über dem Trend
//+-------------------------------------------------+
//| Die Eingangsparameter des Eintrittsindikators   |
//+-------------------------------------------------+
input string Input="Die Parameter des Eintritts";    

//+=============== Die Parameter des Eintritts ===============+  
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_H1;         //2 Die Periode des Charts für den Eintritt
input int Length_=10;                               // Die Periode des Indikators 
input uint SignalBar_=1;                            //Die Nummer der Bar für die Erhaltung des Eintritts-Signals
input bool   BuyPosClose_=false;                    //Die Genehmigung für das Verlassen der Longs über dem Signal
input bool   SellPosClose_=false;                   //Die Genehmigung für das Verlassen der Shorts über dem Signal
//+-------------------------------------------------+

Die Zeile-Variablen mit einem Text im Code der Eingangs-Parameter sind nur für die bessere visuelle Darstellung des Fensters der Eingangs-Parameter des Experten vorgesehen.

Die Indikatoren CGOscillator_HTF im Experten sind nur für die bequemere Visualisierung der Trends im Tester der Strategien vorgesehen, und in anderen Modus arbeiten sie nicht.

Für die korrekte Arbeit des generierten Experten müssen die kompilierten Dateien der Indikatoren CGOscillator.ex5 und CGOscillator_HTF.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

Es soll auch berücksichtigen, dass die Datei der Bibliothek TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Experten bei diesen Brokern vorgesehen ist, die nicht nullwertigen Spread anbieten und bieten die Möglichkeit der Setzung Stop Loss und Take Profit zugleich mit der Eröffnung einer Position an. Andere Variante dieser Bibliothek kann man durch den Link Trade Algorithmus runterladen.

Bei Testen, die unten aufgebracht sind, wurden die Eingangsparameter des Experten standardmäßig verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in Testen nicht verwendet.

in Abb. 1. Die Beispiele der Trades am Chart

Die Testergebnisse von 2015 am EURUSD, der langsame Trend auf H8, der Eintritt nach dem schnellen Trend über H1:

in Abb. 2. Das Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17666

