2つのCG Oscillator指標シグナルに基づいたExp_CGOscillator_X2 trendトレンド取引システムです。1番目の指標は、メインラインとシグナルラインの位置に基づいて低速トレンドの方向を決定します。2番目の指標は、線が交差したり接触したりしたときに取引を開始する瞬間を決定します。シグナルは、次の2つの条件が満たされた場合にバーが閉じるときに形成されます。

高速トレンドと低速トレンドのシグナルが一致する 高速トレンドの方向性が変わった





エキスパートアドバイザーの入力パラメータ：

input string Trade= "Trade management" ; input double MM= 0.1 ; input MarginMode MMMode=LOT; input uint StopLoss_= 1000 ; input uint TakeProfit_= 2000 ; input string MustTrade= "Trade permissions" ; input int Deviation_= 10 ; input bool BuyPosOpen= true ; input bool SellPosOpen= true ; input string Filter= "SLOW TREND PARAMETERS" ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H8 ; input int Length= 10 ; input uint SignalBar= 1 ; input bool BuyPosClose= true ; input bool SellPosClose= true ; input string Input= "ENTRY PARAMETERS" ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_= PERIOD_H1 ; input int Length_= 10 ; input uint SignalBar_= 1 ; input bool BuyPosClose_= false ; input bool SellPosClose_= false ;

入力コード内のテキストを含む文字列変数は、EA入力ウィンドウをより視覚的に表示するためにのみ含まれています。

CGOscillator_HTF指標は、ストラテジーテスターでのより便利なトレンドの視覚化のためにのみ含まれており、他の操作モードでは無効です。

生成されたエキスパートアドバイザーの適切な動作にはコンパイルされたCGOscillator.ex5及びCGOscillator_HTF.ex5指標ファイルの terminal_data_directory\MQL5\Indicatorsへの配置を必要とします。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

下記の検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1 チャートでの約定の例

2015年のEURUSDテスト結果、H8低速トレンド、H1高速トレンドによる参入：





図2 検証結果のチャート