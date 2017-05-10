私たちのファンページに参加してください
Exp_CGOscillator_X2 - MetaTrader 5のためのエキスパート
2つのCG Oscillator指標シグナルに基づいたExp_CGOscillator_X2 trendトレンド取引システムです。1番目の指標は、メインラインとシグナルラインの位置に基づいて低速トレンドの方向を決定します。2番目の指標は、線が交差したり接触したりしたときに取引を開始する瞬間を決定します。シグナルは、次の2つの条件が満たされた場合にバーが閉じるときに形成されます。
- 高速トレンドと低速トレンドのシグナルが一致する
- 高速トレンドの方向性が変わった
エキスパートアドバイザーの入力パラメータ：
//+-------------------------------------------------+ //| EA指標の入力パラメータ | //+-------------------------------------------------+ input string Trade="Trade management"; //+================ TRADE MANAGEMENT ================+ input double MM=0.1; // 約定での入金のシェア input MarginMode MMMode=LOT; // ロット値検知法 input uint StopLoss_=1000; // ポイント単位での決済逆指値 input uint TakeProfit_=2000; // ポイント単位での決済指値 input string MustTrade="Trade permissions"; //+=============== 取引許可 ===============+ input int Deviation_=10; // ポイント単位での最大価格偏差 input bool BuyPosOpen=true; // 買いポジションに入る許可 input bool SellPosOpen=true; // 売りポジションに入る許可 //+-------------------------------------------------+ //| フィルタ指標の入力パラメータ | //+-------------------------------------------------+ input string Filter="SLOW TREND PARAMETERS"; //+============== トレンドパラメータ ==============+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H8; //トレンドの1チャート期間 input int Length=10;// 指標期間 input uint SignalBar=1; // シグナル取得のためのバーのインデックス input bool BuyPosClose=true; // トレンドで買いポジションをエグジットする許可 input bool SellPosClose=true; // トレンドで売りポジションをエグジットする許可 //+-------------------------------------------------+ //| 参入指標の入力パラメータ | //+-------------------------------------------------+ input string Input="ENTRY PARAMETERS"; //+=============== 参入パラメータ ==============+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_H1; // 参入の2チャート期間 input int Length_=10;// 指標期間 input uint SignalBar_=1;// 参入シグナル取得のためのバーのインデックス input bool BuyPosClose_=false; // シグナルで買いポジションをエグジットする許可 input bool SellPosClose_=false; // シグナルで売りポジションをエグジットする許可 //+-------------------------------------------------+
入力コード内のテキストを含む文字列変数は、EA入力ウィンドウをより視覚的に表示するためにのみ含まれています。
CGOscillator_HTF指標は、ストラテジーテスターでのより便利なトレンドの視覚化のためにのみ含まれており、他の操作モードでは無効です。
生成されたエキスパートアドバイザーの適切な動作にはコンパイルされたCGOscillator.ex5及びCGOscillator_HTF.ex5指標ファイルの terminal_data_directory\MQL5\Indicatorsへの配置を必要とします。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。
下記の検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの約定の例
2015年のEURUSDテスト結果、H8低速トレンド、H1高速トレンドによる参入：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17666
