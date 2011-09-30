CodeBaseРазделы
CG Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
4268
(19)
Реальный автор:

Witold Wozniak

Индикатор написан по статье Джона Элерcа "Using The Fisher Transform", которая была опубликована в ноябре 2002 года в журнале "Technical Analysis Of Stock & Commodities".

Он показывает сигналы на покупку и продажу. Простейшая торговая система для работы с этим индикатором - это полная аналогия со Стохастическим осциллятором.

См. также статью "Использование прямого и обратного преобразований Фишера для анализа рынков в MetaTrader 5".

Индикатор CGOscillator

CyberCycle CyberCycle

Высокочастотный фильтр Cyber Cycle.

AutoTrendLinien AutoTrendLinien

Индикатор Autotrendlinien строит канал в направлении действующего тренда.

Hull Moving Average (HMA) Hull Moving Average (HMA)

Скользящая средняя Хала (Hull Moving Average, HMA), меняющая цвет.

Fisher Cyber Cycle Fisher Cyber Cycle

Fisher Cyber Cycle - это осциллятор, значения которого получаются обратным преобразованием Фишера (Inverse Fisher Transform) значений пользовательского индикатора Cyber Cycle.