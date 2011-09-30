Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
CG Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 4268
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Witold Wozniak
Индикатор написан по статье Джона Элерcа "Using The Fisher Transform", которая была опубликована в ноябре 2002 года в журнале "Technical Analysis Of Stock & Commodities".
Он показывает сигналы на покупку и продажу. Простейшая торговая система для работы с этим индикатором - это полная аналогия со Стохастическим осциллятором.
См. также статью "Использование прямого и обратного преобразований Фишера для анализа рынков в MetaTrader 5".
Высокочастотный фильтр Cyber Cycle.AutoTrendLinien
Индикатор Autotrendlinien строит канал в направлении действующего тренда.
Скользящая средняя Хала (Hull Moving Average, HMA), меняющая цвет.Fisher Cyber Cycle
Fisher Cyber Cycle - это осциллятор, значения которого получаются обратным преобразованием Фишера (Inverse Fisher Transform) значений пользовательского индикатора Cyber Cycle.