Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Exp_ttm-trend_ReOpen - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 879
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El sistema comercial Exp_ttm-trend_ReOpen se basa en las señales del indicador TTM-Trend con rellenados adicionales por la tendencia. La señal para ejecutar la operación se forma en el momento del cierre de la barra si ha aparecido la barra de color que indica en el cambio de la dirección de la tendencia, y a continuación, incrementa el volumen de la posición abierta si el beneficio en puntos de la última transacción en la posición ha superado el margen fijado en los parámetros de entrada del EA.
El EA guarda la información sobre los rellenados adicionales en el comentario string para la posición en el formato número de rellenados adicionales/precio de la última transacción/volumen de la última transacción.
Para una compilación correcta del EA, hay que colocar el archivo compilado del indicador ChandelExitSign.ex5 en carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Después de la compilación, el archivo del EA Exp_ttm-trend_ReOpen.ex5 contiene el indicador ttm-trend.ex5 como un recurso, ¡y por eso su presencia en la carpeta del terminal no es necesaria para el trabajo del EA compilado! Para eso, en el código del EA ha sido añadido el código correspondiente para la inclusión de este indicador en el archivo ejecutable del EA.
El archivo ejecutable del indicador ha sido añadido como recurso a nivel global
//---- Inclusión del indicador en el código del EA como recurso #resource \\Indicators\\ttm-trend.ex5
En el bloque de la función OnInit(), han sido cambiadas las rutas de cadena hacia los indicadores utilizados como recursos
//---- obtención del manejador del indicador ttm-trend InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\ttm-trend",CompBars);
De esta manera, el archivo ejecutable compilado del EA puede ser utilizado en otros terminales por sí mismo sin indicadores.
Durante las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros predefinidos del EA. No se utilizaban Stop Loss y Take Profit durante las pruebas.
Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico
Resultados de simulación para el año 2015 en EURAUD H12:
Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17654
Oscilador suavizado DeMark, con posibilidad de indicar con color la ruptura de los niveles de sobrecompra/sobreventa o la dirección del movimiento del histograma.TTM-Trend_HTF
El indicador TTM-Trend permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.
Dsl (línea de señal descontinua) - estocástico para MetaTrader 5.Dsl - rsx
Dsl (línea de señal descontinua) - RSX.