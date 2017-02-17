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Exp_ttm-trend_ReOpen - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система Exp_ttm-trend_ReOpen на основе сигналов индикатора TTM-Trend с доливками по тренду. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление цветного бара, сигнализирующего о смене направления тренда, и в дальнейшем наращивает объем открытой позиции, если профит в пунктах от последней сделки в позиции превысил порог, фиксированный во входных параметрах эксперта.
Информацию о доливках эксперт хранит в строковом комментарии к позиции в формате количество доливок / цена последней сделки / объем последней сделки .
Для корректной компиляции советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ChandelExitSign.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
После компиляции файл эксперта Exp_ttm-trend_ReOpen.ex5 содержит индикатор ttm-trend.ex5 в себе как ресурс, и поэтому дальнейшей необходимости его наличия в папке терминала для работы откомпилированного эксперта нет! Для этого в код эксперта добавлен соответствующий код для включения этого индикатора в исполняемый файл эксперта.
На глобальном уровне добавлен исполняемый файл индикатора как ресурс
//---- Включение индикатора в код эксперта как ресурса #resource \\Indicators\\ttm-trend.ex5
В блоке функции OnInit() изменёны строковые пути к используемым как ресурсы индикаторам
//---- получение хендла индикатора ttm-trend InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\ttm-trend",CompBars);
Таким образом, откомпилированный исполняемый файл эксперта можно использовать на других торговых терминалах без индикаторов самостоятельно.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на EURAUD H12:
Рис.2. График результатов тестирования
Сглаженный The Simple Trend Detector с возможностью цветовой индикации пробоя уровней перекупленности/перепроданности или направления движения гистограммы.ColorXDeMarker_Histogram
Сглаженный осциллятор Демарка с возможностью цветовой индикации пробоя уровней перекупленности/перепроданности или направления движения гистограммы.
Индикатор XССXCandleKeltner с возможностью индикации пробоя.Exp_CGOscillator_X2
Трендовая торговая система Exp_CGOscillator_X2 построена на основе сигналов двух индикаторов CGOscillator