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Exp_ttm-trend_ReOpen - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2376
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_ttm-trend_ReOpen.mq5 (24.01 KB) просмотр
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (178.46 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
ttm-trend.mq5 (15.43 KB) просмотр
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Торговая система Exp_ttm-trend_ReOpen на основе сигналов индикатора TTM-Trend с доливками по тренду. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление цветного бара, сигнализирующего о смене направления тренда, и в дальнейшем наращивает объем открытой позиции, если профит в пунктах от последней сделки в позиции превысил порог, фиксированный во входных параметрах эксперта.

Информацию о доливках эксперт хранит в строковом комментарии к позиции в формате количество доливок / цена последней сделки / объем последней сделки .

Для корректной компиляции советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ChandelExitSign.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

После компиляции файл эксперта Exp_ttm-trend_ReOpen.ex5 содержит индикатор ttm-trend.ex5 в себе как ресурс, и поэтому дальнейшей необходимости его наличия в папке терминала для работы откомпилированного эксперта нет! Для этого в код эксперта добавлен соответствующий код для включения этого индикатора в исполняемый файл эксперта.

На глобальном уровне добавлен исполняемый файл индикатора как ресурс

//---- Включение индикатора в код эксперта как ресурса
#resource \\Indicators\\ttm-trend.ex5

В блоке функции OnInit() изменёны строковые пути к используемым как ресурсы индикаторам

//---- получение хендла индикатора ttm-trend
   InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\ttm-trend",CompBars);

Таким образом, откомпилированный исполняемый файл эксперта можно использовать на других торговых терминалах без индикаторов самостоятельно.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике


Результаты тестирования за 2015 год на EURAUD H12:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования

ColorSTD_Histogram ColorSTD_Histogram

Сглаженный The Simple Trend Detector с возможностью цветовой индикации пробоя уровней перекупленности/перепроданности или направления движения гистограммы.

ColorXDeMarker_Histogram ColorXDeMarker_Histogram

Сглаженный осциллятор Демарка с возможностью цветовой индикации пробоя уровней перекупленности/перепроданности или направления движения гистограммы.

XCCXCandleKeltnerPluse XCCXCandleKeltnerPluse

Индикатор XССXCandleKeltner с возможностью индикации пробоя.

Exp_CGOscillator_X2 Exp_CGOscillator_X2

Трендовая торговая система Exp_CGOscillator_X2 построена на основе сигналов двух индикаторов CGOscillator