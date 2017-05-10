コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_ttm-trend_ReOpen - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
761
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (178.46 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
ttm-trend.mq5 (15.43 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
Exp_ttm-trend_ReOpen.mq5 (24.01 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Exp_ttm-trend_ReOpen取引システムはTTM-Trend指標シグナルに基づいて、トレンドによるスケーリングを行います。取引シグナルは、色のついたバーが出現した場合にバーが閉じるときに形成されます。これはトレンド変更を示します。さらに、ポジション内の最後の取引の利益ポイントがEA入力パラメータで指定された閾値を超える場合は、ポジションの金額が調整されます。

ポジションスケーリングに関する情報はスケール数 / 最後の取引の価格 / 最後の取引の数量の形式で取引への文字列コメントに格納されます。

エキスパートアドバイザーを適切にコンパイルするには、コンパイル済みのChandelExitSign.ex5ファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに保存する必要があります。

tm-trend.ex5指標はコンパイル後にExp_ttm-trend_ReOpen.ex5エキスパートファイルにリソースとして含まれているため、コンパイルされたEAは同ファイルがターミナルフォルダに存在しなくても動作します。この目的のために、エキスパートの実行可能ファイルにこれらの指標を含めるための対応するコードがEAコードに追加されています。

指標の実行可能ファイルは、グローバルスコープでリソースとして追加されました。

//---- 指標をEAコードにリソースとしてインクルードする
#resource \\Indicators\\ttm-trend.ex5

OnInit()関数のブロックでリソースとして使用される指標の文字列パスを変更しました。

//---- ttm-trend指標ハンドルの取得
   InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\ttm-trend",CompBars);

したがって、エキスパートのコンパイルされた実行可能ファイルは、他の取引端末上で指標なしでそれ自体で使用することができます。

下記の検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの約定の例

図1　チャートでの約定の例


H12での2015のEURAUDの検証結果：

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17654

ColorXDeMarker_Histogram ColorXDeMarker_Histogram

売られ過ぎ/買われ過ぎレベルのブレークアウトおよびヒストグラム方向のカラー表示を伴う平滑化されたデマークオシレータです。

TTM-Trend_HTF TTM-Trend_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むTTM-Trend指標です。

ColorSTD_Histogram ColorSTD_Histogram

売られ過ぎ/買われ過ぎレベルのブレークアウトおよびヒストグラム方向のカラー表示を伴う平滑化されたSimple Trend Detector です。

Exp_CGOscillator_X2 Exp_CGOscillator_X2

2つのCGOscillator指標シグナルに基づいたExp_CGOscillator_X2 trendトレンド取引システムです。