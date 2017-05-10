私たちのファンページに参加してください
Exp_ttm-trend_ReOpen - MetaTrader 5のためのエキスパート
Exp_ttm-trend_ReOpen取引システムはTTM-Trend指標シグナルに基づいて、トレンドによるスケーリングを行います。取引シグナルは、色のついたバーが出現した場合にバーが閉じるときに形成されます。これはトレンド変更を示します。さらに、ポジション内の最後の取引の利益ポイントがEA入力パラメータで指定された閾値を超える場合は、ポジションの金額が調整されます。
ポジションスケーリングに関する情報はスケール数 / 最後の取引の価格 / 最後の取引の数量の形式で取引への文字列コメントに格納されます。
エキスパートアドバイザーを適切にコンパイルするには、コンパイル済みのChandelExitSign.ex5ファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに保存する必要があります。
tm-trend.ex5指標はコンパイル後にExp_ttm-trend_ReOpen.ex5エキスパートファイルにリソースとして含まれているため、コンパイルされたEAは同ファイルがターミナルフォルダに存在しなくても動作します。この目的のために、エキスパートの実行可能ファイルにこれらの指標を含めるための対応するコードがEAコードに追加されています。
指標の実行可能ファイルは、グローバルスコープでリソースとして追加されました。
//---- 指標をEAコードにリソースとしてインクルードする #resource \\Indicators\\ttm-trend.ex5
OnInit()関数のブロックでリソースとして使用される指標の文字列パスを変更しました。
//---- ttm-trend指標ハンドルの取得 InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\ttm-trend",CompBars);
したがって、エキスパートのコンパイルされた実行可能ファイルは、他の取引端末上で指標なしでそれ自体で使用することができます。
下記の検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの約定の例
H12での2015のEURAUDの検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17654
