加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
Exp_ttm-trend_ReOpen 交易系统是基于 TTM-Trend 指标信号，跟随趋势进行工作的。交易信号是在柱关闭时生成的，如果出现了有颜色的柱，就表明趋势有改变。另外，如果最近的交易中仓位的利润点数超过了在EA交易输入参数中指定的阈值，它会缩放已建仓位的交易量。
有关仓位缩放的信息保存在交易的字符串注释中，格式为: 缩放次数 / 最近交易的价格 / 最近交易的交易量.
为了能够正确编译EA交易，您应当把编译好的 ChandelExitSign.ex5 文件保存到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 文件夹下。
在编译后，Exp_ttm-trend_ReOpen.ex5 专家文件就以资源的形式包含了 ttm-trend.ex5 指标, 因而也就不需要把它放到终端文件夹下，编译好的EA交易也可以工作了!为此，在EA的代码中加入了对应的代码，以在专家的可执行文件中包含此指标，
指标可执行文件已经在全局范围作为资源加上了。
//---- 在EA代码中以资源形式包含指标 #resource \\Indicators\\ttm-trend.ex5
在OnInit()函数中，把指标的字符串路径改为作为资源的指标的路径。
//---- 取得 ttm-trend 指标的句柄 InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\ttm-trend",CompBars);
这样，编译好的专家可执行文件就可以用在其他终端中而不需要指标了。
默认的EA交易输入参数已经在下面显示的测试中使用了，在测试中没有使用止损和获利。
图1. 在图表上交易的实例
在 2015 年 EURAUD H12 上的测试结果:
图2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17654
平滑的 DeMark 振荡指标，并有颜色指示超买/超卖区域的突破和柱形图方向的改变。TTM-Trend_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 TTM-Trend 指标。
平滑的简单趋势侦测器，使用颜色来指示超买/超卖水平的突破以及柱形图的方向。Exp_CGOscillator_X2
Exp_CGOscillator_X2 趋势交易系统基于来自两个 CGOscillator 指标的信号。