代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Exp_ttm-trend_ReOpen - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1281
等级:
(20)
已发布:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (178.46 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
ttm-trend.mq5 (15.43 KB) 预览
\MQL5\Experts\
Exp_ttm-trend_ReOpen.mq5 (24.01 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

Exp_ttm-trend_ReOpen 交易系统是基于 TTM-Trend 指标信号，跟随趋势进行工作的。交易信号是在柱关闭时生成的，如果出现了有颜色的柱，就表明趋势有改变。另外，如果最近的交易中仓位的利润点数超过了在EA交易输入参数中指定的阈值，它会缩放已建仓位的交易量。

有关仓位缩放的信息保存在交易的字符串注释中，格式为: 缩放次数 / 最近交易的价格 / 最近交易的交易量.

为了能够正确编译EA交易，您应当把编译好的 ChandelExitSign.ex5 文件保存到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 文件夹下。

在编译后，Exp_ttm-trend_ReOpen.ex5 专家文件就以资源的形式包含了 ttm-trend.ex5 指标, 因而也就不需要把它放到终端文件夹下，编译好的EA交易也可以工作了!为此，在EA的代码中加入了对应的代码，以在专家的可执行文件中包含此指标，

指标可执行文件已经在全局范围作为资源加上了。

//---- 在EA代码中以资源形式包含指标
#resource \\Indicators\\ttm-trend.ex5

在OnInit()函数中，把指标的字符串路径改为作为资源的指标的路径。

//---- 取得 ttm-trend 指标的句柄
   InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\ttm-trend",CompBars);

这样，编译好的专家可执行文件就可以用在其他终端中而不需要指标了。

默认的EA交易输入参数已经在下面显示的测试中使用了，在测试中没有使用止损和获利。

图1. 在图表上交易的实例

图1. 在图表上交易的实例


在 2015 年 EURAUD H12 上的测试结果:

图2. 测试结果图表

图2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17654

ColorXDeMarker_Histogram ColorXDeMarker_Histogram

平滑的 DeMark 振荡指标，并有颜色指示超买/超卖区域的突破和柱形图方向的改变。

TTM-Trend_HTF TTM-Trend_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 TTM-Trend 指标。

ColorSTD_Histogram ColorSTD_Histogram

平滑的简单趋势侦测器，使用颜色来指示超买/超卖水平的突破以及柱形图的方向。

Exp_CGOscillator_X2 Exp_CGOscillator_X2

Exp_CGOscillator_X2 趋势交易系统基于来自两个 CGOscillator 指标的信号。