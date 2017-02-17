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TTM-Trend_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор TTM-Trend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ttm-trend.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор TTM-Trend_HTF
Округленная MACD гистограмма, представленная в пунктах ценового графика.ColorXCCI_Histogram
Сглаженный осциллятор Commodity Channel Index с возможностью цветовой индикации пробоя уровней перекупленности/перепроданности или направления движения гистограммы
Сглаженный осциллятор Демарка с возможностью цветовой индикации пробоя уровней перекупленности/перепроданности или направления движения гистограммы.ColorSTD_Histogram
Сглаженный The Simple Trend Detector с возможностью цветовой индикации пробоя уровней перекупленности/перепроданности или направления движения гистограммы.