TTM-Trend_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador TTM-Trend com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período no gráfico do indicador (timeframe)
Para que o indicador gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador ttm-trend.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador TTM-Trend_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17652
