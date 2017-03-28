CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

TTM-Trend_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1611
Avaliação:
(18)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador TTM-Trend com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período no gráfico do indicador (timeframe)

Para que o indicador gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador ttm-trend.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador ttm-trend_HTF

Fig.1. Indicador TTM-Trend_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17652

ColorXMACD_Digit ColorXMACD_Digit

Histograma MACD arredondado apresentada em pontos do gráfico de preço.

ColorXCCI_Histogram ColorXCCI_Histogram

Oscilador suavizado Commodity Channel Index com possibilidade de indicação colorida do rompimento de níveis de sobrevenda/sobrecompra ou direção do movimento do histograma

ColorXDeMarker_Histogram ColorXDeMarker_Histogram

Oscilador suavizado DeMarker com possibilidade de indicação colorida do rompimento de níveis de sobrevenda/sobrecompra ou direção do movimento do histograma.

Exp_ttm-trend_ReOpen Exp_ttm-trend_ReOpen

Sistema de negociação Exp_ttm-trend_ReOpen baseado nos sinais do indicador ttm-trend com abertura de uma ordem adicional de acordo com a tendência.