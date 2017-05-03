请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
在输入参数中带有时段选择选项的TTM-Trend指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 图表周期 (时段)
为了使指标能够正常运行，需要把编译好的 ttm-trend.mq5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators。
图1. TTM-Trend_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17652
ColorXMACD_Digit
在价格图表上显示的近似的MACD柱形图。ColorXCCI_Histogram
平滑的商品通道指数(CCI)振荡指标，使用颜色来指示超买/超卖水平的突破以及柱形图的方向。
ColorXDeMarker_Histogram
平滑的 DeMark 振荡指标，并有颜色指示超买/超卖区域的突破和柱形图方向的改变。Exp_ttm-trend_ReOpen
Exp_ttm-trend_ReOpen 交易系统是基于 ttm-trend 指标信号，跟随趋势进行工作的。