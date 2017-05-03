代码库部分
TTM-Trend_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
在输入参数中带有时段选择选项的TTM-Trend指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 图表周期 (时段)

为了使指标能够正常运行，需要把编译好的 ttm-trend.mq5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators。

图1. ttm-trend_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17652

