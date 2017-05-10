売られ過ぎ/買われ過ぎレベルのブレークアウトおよびヒストグラム方向のカラー表示を伴う平滑化されたコモディティチャネル指数オシレータです。

価格チャートのポイントに丸められたMACDヒストグラムです。

売られ過ぎ/買われ過ぎレベルのブレークアウトおよびヒストグラム方向のカラー表示を伴う平滑化されたデマークオシレータです。

Exp_ttm-trend_ReOpen取引システムは、ttm-trend指標シグナルに基づいて、トレンドによるスケーリングを行います。