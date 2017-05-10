コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

TTM-Trend_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1224
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むTTM-Trend指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

EAを正しく操作するにはコンパイルされたttm-trend.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　ttm-trend_HTF指標

図1　TTM-Trend_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17652

ColorXMACD_Digit ColorXMACD_Digit

価格チャートのポイントに丸められたMACDヒストグラムです。

ColorXCCI_Histogram ColorXCCI_Histogram

売られ過ぎ/買われ過ぎレベルのブレークアウトおよびヒストグラム方向のカラー表示を伴う平滑化されたコモディティチャネル指数オシレータです。

ColorXDeMarker_Histogram ColorXDeMarker_Histogram

売られ過ぎ/買われ過ぎレベルのブレークアウトおよびヒストグラム方向のカラー表示を伴う平滑化されたデマークオシレータです。

Exp_ttm-trend_ReOpen Exp_ttm-trend_ReOpen

Exp_ttm-trend_ReOpen取引システムは、ttm-trend指標シグナルに基づいて、トレンドによるスケーリングを行います。