CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ATRStops_v1 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
922
Rating:
(29)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

Forex-TSD.com

Ein Trendindikator in NRTR-Form. Der "Average True Range" wird für die Erstellung des gleitenden Durchschnitts verwendet.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 07.04.2008.

Bild 1. Der Indikator ATRStops_v1

Bild 1. Der Indikator ATRStops_v1

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1764

Volatility2 Volatility2

Ein einfacher Indikator, der nur die Volatilität eines finanziellen Vermögenswert berechnet

Demo_IndicatorSetDouble Demo_IndicatorSetDouble

Das Beispiel für die Verwendung der Funktion IndicatorSetDouble(). Dies ist ein Indikator, der maximale und minimale Werte und die Ebenen-Werte der horizontalen Linien im Indikatorfenster umgekehrt darstellt.

ATRStops_v1_HTF ATRStops_v1_HTF

Ein Trendindikator in NRTR-Form. Der Zeitrahmen wird in den Eingabeparameter des Indikators bestimmt.

Gann_Hi-lo_Activator_SSL Gann_Hi-lo_Activator_SSL

Ein einfacher Indikator, ein guter für MQL5-Anfänger