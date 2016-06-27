und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ATRStops_v1 - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 922
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
Forex-TSD.com
Ein Trendindikator in NRTR-Form. Der "Average True Range" wird für die Erstellung des gleitenden Durchschnitts verwendet.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 07.04.2008.
Bild 1. Der Indikator ATRStops_v1
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1764
Ein einfacher Indikator, der nur die Volatilität eines finanziellen Vermögenswert berechnetDemo_IndicatorSetDouble
Das Beispiel für die Verwendung der Funktion IndicatorSetDouble(). Dies ist ein Indikator, der maximale und minimale Werte und die Ebenen-Werte der horizontalen Linien im Indikatorfenster umgekehrt darstellt.
Ein Trendindikator in NRTR-Form. Der Zeitrahmen wird in den Eingabeparameter des Indikators bestimmt.Gann_Hi-lo_Activator_SSL
Ein einfacher Indikator, ein guter für MQL5-Anfänger