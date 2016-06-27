Wirklicher Autor:

Forex-TSD.com

Ein Trendindikator in NRTR-Form. Der "Average True Range" wird für die Erstellung des gleitenden Durchschnitts verwendet.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 07.04.2008.

Bild 1. Der Indikator ATRStops_v1