Реальный автор:

Forex-TSD.com

Трендовый индикатор, выполненный в NRTR виде. Для построения мувинга используется Average True Range.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 07.04.2008.

Рис.1 Индикатор ATRStops_v1