ATRStops_v1 - индикатор для MetaTrader 5
- 3196
Реальный автор:
Forex-TSD.com
Трендовый индикатор, выполненный в NRTR виде. Для построения мувинга используется Average True Range.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 07.04.2008.
Рис.1 Индикатор ATRStops_v1
