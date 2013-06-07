CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ATRStops_v1 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3196
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Forex-TSD.com

Трендовый индикатор, выполненный в NRTR виде. Для построения мувинга используется Average True Range.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 07.04.2008.

Рис.1 Индикатор ATRStops_v1

Рис.1 Индикатор ATRStops_v1

Change To Range Ratio Change To Range Ratio

Индикатор Change To Range Ratio ипользуется для закрытия краткосрочных позиций и/или для фильтрации точек входа.

MTF_MACD_Bars MTF_MACD_Bars

Семафорный сигнальный индикатор, отображающий гистограмму MACD рассчитанную на указанном во входных параметрах таймфрейме

Volatility2 Volatility2

Простой индикатор, который считает только волатильность финансового актива

ATRStops_v1_HTF ATRStops_v1_HTF

Трендовый индикатор, выполненный в NRTR виде. Таймфрейм определяется во входных параметрах индикатора.