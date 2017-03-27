Oscilador suavizado Larry Williams' Percent Range, con posibilidad de la indicación de color de la ruptura de los niveles de sobrecompra/sobreventa o la dirección del movimiento del histograma

Oscilador suavizado Relative Strength Index, con posibilidad de la indicación de color de la ruptura de los niveles de sobrecompra/sobreventa o la dirección del movimiento del histograma