XOSignal - indicador para MetaTrader 5

Autor real: Sharipov Ainur

Es un indicador de señal semafórico cuyo código no contiene los algoritmos de promediación.

Fig. 1. Indicador XOSignal

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17636

