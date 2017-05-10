売られ過ぎ/買われ過ぎレベルのブレークアウトおよびヒストグラム方向のカラー表示を伴う平滑化されたラリーウィリアムズパーセントレンジオシレータです。

売られ過ぎ/買われ過ぎレベルのブレークアウトおよびヒストグラム方向のカラー表示を伴う平滑化された相対力指数オシレータです。