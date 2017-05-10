コードベースセクション
XOSignal - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者： Sharipov Ainur

セマフォシグナル指標です。コードには平均化アルゴリズムは含まれていません。

図1　XOSignal指標

図1　XOSignal指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17636

