実際の著者： Sharipov Ainur
セマフォシグナル指標です。コードには平均化アルゴリズムは含まれていません。
図1 XOSignal指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17636
